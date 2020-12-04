В Германии объявили о прогрессе в спорах с США вокруг Северного потока 2

Глава комитета бундестага ФРГ по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявил о прогрессе в дебатах с США вокруг проекта газопровода «Северный поток 2″, «переговоры должны состояться».

Передает Прайм.

«Тот факт, что США теперь хотят освободить европейские правительства и их органы от санкций, конечно, я приветствую — и эти переговоры должны состояться. Это прогресс», — заявил Эрнст РИА Новости, добавив, что «федеральное правительство (Германии) теперь обязано недвусмысленно указать в ходе этих переговоров, что суверенитет Германии и ЕС не подлежит обсуждению».

Палаты конгресса США согласовали законопроект об оборонном бюджете, в него вошли расширенные санкции против газопровода «Северный поток 2″, об этом говорится в пояснительном документе. Ограничения предусматривали обе версии оборонного бюджета: как разработанная в сенате, так и подготовленная палатой представителей. В частности, санкции планируется распространить на компании, «способствующие продаже, аренде или предоставлению» трубоукладочных судов для строительства газопровода.

Как сообщил еженедельник Spiegel, проект больше не предусматривает наложение санкций на правительства и государственные ведомства стран Европы, которые занимаются сертификацией «Северного потока 2″.

Ранее Терминал писал, что в Германии приветствуют возобновление укладки Северного потока-2.