2020-12-07: Нефть Brent торгуется выше $49 за баррель

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале в понедельник утром в ходе торгов изменились в цене до 49,09 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:01, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,32%.

При этом цена январских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 46,09 доллара за баррель, потеряв 0,37%.

Цены на нефть, завершившие торги в пятницу на максимумах с марта, сегодня снижаются на фоне продолжающегося роста заболеваемости COVID-19 в США и других странах мира, пишет «Investing.com».

Будущее направление рынка в значительной мере зависит от того, насколько быстрым будет внедрение вакцин от коронавируса, отмечают эксперты. Большинство граждан США, вероятно, сможет получить вакцину до второго квартала 2021 года, пишет агентство Bloomberg.

Поддержку рынку на прошлой неделе оказали итоги встречи представителей стран ОПЕК+, а также сигналы того, что США могут в скором времени принять очередной пакет мер поддержки экономики. Государства ОПЕК+ договорились увеличить добычу с января 2021 года не на 2 млн б/с, как планировалось, а только на 0,5 млн б/с.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила в пятницу о том, что законодатели движутся к принятию компромиссного бюджетного плана. Президент США Дональд Трамп и лидер республиканского большинства в Сенате Митч МакКоннелл, по данным источников Bloomberg, готовы предложить пакет мер поддержки экономики объемом $908 млрд.

«При том, что ОПЕК+ избежала крупного увеличения производства, а также очередного краха альянса, повышение добычи на 500 тыс. б/с вряд ли можно считать благоприятным для «быков» решением, — отмечает основатель Vanda Insights в Сингапуре Вандана Хари. — Переговоры о новом пакете стимулов в США могут поддержать цены на нефть, однако, вероятно, потребуются дальнейшие хорошие новости о вакцинах, чтобы нефть продолжила дорожать».

Стоимость февральских фьючерсов на на лондонской бирже ICE Futures к 8:38 мск в понедельник составляет $49,08 за баррель, что на $0,17 (0,35%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подорожали на $0,54 (1,1%) — до $49,25 за баррель.

Цена фьючерсов на на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени понизилась на $0,19 (0,41%) $46,07 за баррель. В пятницу фьючерсы увеличились в цене на $0,62 (1,4%) — до $46,26 за баррель.