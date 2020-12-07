Кулеба обговорить в IRENA плани України з використання зеленого водню

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в межах візиту до Об’єднаних Арабських Еміратів відвідав штаб-квартиру Міжнародного агентства з відновлюваних джерел енергії (IRENA) та зустрівся з гендиректором агентства Франческо Ла Камерою.

Про це очільник МЗС написав в своєму Twitter.

“Це штаб-квартира Міжнародного агентства з відновлюваних джерел енергії IRENA в Абу-Дабі, ОАЕ. Перша зустріч з гендиректором Франческо Ла Камерою. Обговоримо енергетичну безпеку, амбітні плани України з використання зеленого водню в енергетиці, промисловості та транспорті”, — йдеться в повідомленні міністра.

«Термінал» писав, відновлювана енергетика, воднева енергетика, декарбонізація та енергоефективність є пріоритетними для Міністерства енергетики, зокрема, й у межах співпраці із Німеччиною. «Ми започаткували новий рівень енергетичного партнерства між нашими країнами, підписавши Спільну заяву між Україною і Німеччиною. Це стало імпульсом нового співробітництва для декарбонізації нашої економіки, обміну досвідом та інноваціями у енергетичних технологіях та реалізації спільних проєктів за низкою напрямків. Відновлювана енергетика, воднева економіка, декарбонізація та енергоефективність є серед наших пріоритетів. Очікуємо запуск Секретаріату Енергетичного партнерства, який під кожний проєкт по 5-ти напрямках партнерства формуватиме національну експертну мережу», — зазначила перший заступник міністра Ольга Буславець.