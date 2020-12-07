Кулеба обговорить в IRENA плани України з використання зеленого водню

Обновлено: Декабрь 07, 2020. Тэги: , , ,

Кулеба обговорить в IRENA плани України з використання зеленого водню

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в межах візиту до Об’єднаних Арабських Еміратів відвідав штаб-квартиру Міжнародного агентства з відновлюваних джерел енергії (IRENA) та зустрівся з гендиректором агентства Франческо Ла Камерою.

Про це очільник МЗС написав в своєму Twitter.

“Це штаб-квартира Міжнародного агентства з відновлюваних джерел енергії IRENA в Абу-Дабі, ОАЕ. Перша зустріч з гендиректором Франческо Ла Камерою. Обговоримо енергетичну безпеку, амбітні плани України з використання зеленого водню в енергетиці, промисловості та транспорті”, — йдеться в повідомленні міністра.

«Термінал» писав, відновлювана енергетика, воднева енергетика, декарбонізація та енергоефективність є пріоритетними для Міністерства енергетики, зокрема, й у межах співпраці із Німеччиною. «Ми започаткували новий рівень енергетичного партнерства між нашими країнами, підписавши Спільну заяву між Україною і Німеччиною. Це стало імпульсом нового співробітництва для декарбонізації нашої економіки, обміну досвідом та інноваціями у енергетичних технологіях та реалізації спільних проєктів за низкою напрямків. Відновлювана енергетика, воднева економіка, декарбонізація та енергоефективність є серед наших пріоритетів.  Очікуємо запуск Секретаріату Енергетичного партнерства, який під кожний проєкт по 5-ти напрямках партнерства формуватиме національну експертну мережу», — зазначила перший заступник міністра Ольга Буславець.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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