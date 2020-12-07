Парламент ухвалив закон, який забезпечить вирішення проблемних питань у сфері ЖКГ

Верховна Рада України схвалила у другому читанні та в цілому закон, який захистить інтереси споживачів та покращить роботу виконавців комунальних послуг.

Для споживачів, зокрема, закон передбачає спрощення процедури укладення договорів з виконавцями послуг, зменшення кількості платежів у платіжках, визначення відповідальних за технічне обслуговування газових мереж в будинках та дозволить співвласникам багатоквартирних будинків отримати у користування чи власність земельні ділянки, на яких розташовані будинки.

«Зміни, передбачені цим законом, у першу чергу надають можливість нормально працювати підприємствам житлово-комунального господарства та уникнути мільярдних збитків, і, найголовніше, забезпечити надання безперебійних і якісних послуг споживачам, створити для них комфортні та безпечні умови проживання», – прокоментував Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов.

П’ять ключових змін передбачених законом:

Суттєво спрощується порядок укладення договорів в сфері комунальних послуг. Через публічний договір приєднання, підприємства зможуть одномоментно перевести усіх споживачів на нові договори. Це дозволить зменшити фінансові витрати та заощадити час як виконавцю, так і споживачам.

Платіжка за комунальні послуги стане більш зрозумілою. За вимогами чинного законодавства плата, наприклад, виконавцю послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, може складатися із 9 платежів, за кожен з яких банки беруть комісію за обслуговування.

Відтепер кількість платежів буде оптимізована. Для публічного договору приєднання – це буде 3 платежі:

По теплу:

1) Плата за послугу з постачання теплової енергії.

2) Плата за послугу з постачання гарячої води.

3) Плата за абонентське обслуговування.

По воді:

1) Плата за послугу з централізованого водопостачання.

2) Плата за послугу з централізованого водовідведення.

3) Плата за абонентське обслуговування.

Технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж у багатоквартирних будинках. Протягом тривалого часу на законодавчому рівні це питання не вирішувалось. Обслуговування мереж у багатьох випадках з 2015 року не здійснювалося. Це питання безпеки мешканців багатоквартирних будинків. Отже закон чітко встановлює умови технічного обслуговування, а також визначає відповідальним за його проведення оператора газорозподільних систем або іншого суб’єкта господарювання, який має право на виконання таких робіт.

Завершення обладнання будинків лічильниками тепла та води. З 2017 року в Україні діє Закон «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання», який передбачає 100% облік комунальних послуг. Наразі в Україні житлові будівлі оснащенні прибудинковими лічильниками теплової енергії на 81,7%, гарячої води на 17,3%, питної води на 75,6%. Закон визначає джерело фінансування витрат зі встановлення лічильників через інвестиційні програми підприємств тепло- і водопостачання та надає додатковий час підприємствам для оснащення будівель лічильниками до 1 серпня 2022. Після цієї дати за не встановлення лічильників підприємство штрафуватимуть.

Також закон визначає, що у разі не визначення співвласниками багатоквартирних будинків із формою управління будинком до 1 січня 2021 року, органи місцевого самоврядування 1 травня 2021 року мають провести конкурси з призначення управителів.