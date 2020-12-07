Посольство США закликало ФРН зупинити будівництво «Північного потоку-2″

В посольстві наголосили, що трубопровід є не просто економічним проєктом, а політичним інструментом Кремля, щоб обійти Україну і розділити Європу.



Посольство США в Берліні закликало уряд Німеччини зупинити будівництво газопроводу «Північний потік-2″, пише DPA.

«Прийшов час Німеччини та ЄС оголосити мораторій на будівництво трубопроводу», — сказала повірена у справах посольства США в Берліні Робін Куінвілл.

Вона додала, що це стане чітким сигналом того, що Європа «більше не сприймає зловмисної поведінки Росії».

Чиновниця додала, що трубопровід є не просто економічним проєктом, а політичним інструментом Кремля, щоб обійти Україну і розділити Європу.

Газопровід добудований більш ніж на 90%, остання ділянка, яку залишилося прокласти, знаходиться у водах Данії. Передбачалося, що «Північний потік-2″ буде введений в експлуатацію до кінця 2019 року. Проте вже влітку того ж року стало остаточно ясно, що Газпромвибився з графіка і не зможе виконати намічене, а в грудні 2019 року проєкт повністю встав. Швейцарська компанія Allseas відмовилася від укладання труб для «Північного потоку-2″ і вивела свої судна з Балтійського моря через загрозу санкцій США. Очікується, що до кінця 2020 року США внесуть в оборонний бюджет країни новий пакет обмежень проти проєкту газопроводу.

«Термінал» писав, що у МЗС Німеччини не виключають, що «Північний потік-2″ добудують.