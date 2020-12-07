Посольство США закликало ФРН зупинити будівництво «Північного потоку-2″

Обновлено: Декабрь 07, 2020. Тэги: , ,

Посольство США закликало ФРН зупинити будівництво «Північного потоку-2″

В посольстві наголосили, що трубопровід є не просто економічним проєктом, а політичним інструментом Кремля, щоб обійти Україну і розділити Європу.

Посольство США в Берліні закликало уряд Німеччини зупинити будівництво газопроводу «Північний потік-2″, пише DPA.

«Прийшов час Німеччини та ЄС оголосити мораторій на будівництво трубопроводу», — сказала повірена у справах посольства США в Берліні Робін Куінвілл.

Вона додала, що це стане чітким сигналом того, що Європа «більше не сприймає зловмисної поведінки Росії».

Чиновниця додала, що трубопровід є не просто економічним проєктом, а політичним інструментом Кремля, щоб обійти Україну і розділити Європу.

Газопровід добудований більш ніж на 90%, остання ділянка, яку залишилося прокласти, знаходиться у водах Данії. Передбачалося, що «Північний потік-2″ буде введений в експлуатацію до кінця 2019 року. Проте вже влітку того ж року стало остаточно ясно, що Газпромвибився з графіка і не зможе виконати намічене, а в грудні 2019 року проєкт повністю встав. Швейцарська компанія Allseas відмовилася від укладання труб для «Північного потоку-2″ і вивела свої судна з Балтійського моря через загрозу санкцій США. Очікується, що до кінця 2020 року США внесуть в оборонний бюджет країни новий пакет обмежень проти проєкту газопроводу.

«Термінал» писав, що у МЗС Німеччини не виключають, що «Північний потік-2″ добудують.

Автор:

(Всего статей: 9431)

Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: