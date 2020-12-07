В Україні зупинилися шахти з видобутку урану

Обновлено: Декабрь 07, 2020. Тэги: , ,

В Україні зупинилися шахти з видобутку урану

Від понеділка, 7 грудня, зупинились усі українські шахти з видобутку урану.

Передає ТСН.

Таких копалень три. Усі вони розташовані у Кіровоградській області та входять до складу одного державного підприємства.

На шахтах твердять, що єдиний покупець урану — це компанія «Енергоатом», але розраховується невчасно. Нині її борг становить 137 мільйонів гривень. Через це на копальнях постійні затримки зарплатні, брак спецодягу, запчастин для техніки та навіть вибухівки, щоби підривати пласти руди. Саме через це майже п’ять тисяч працівників відправили у вимушений простій.

Нині в копальні спускаються лише для того, щоби відкачати воду. Але через борги енергетики погрожують відімкнути шахти від електропостачання. Якщо зупиняться помпи з відкачування води, то радіаційно заражена рідина може затопити копальні й потрапити у водоносний горизонт.

«Це буде затоплення шахт, по-перше. А для всієї Кіровоградської області та й для всієї центральноі України є загроза екологічного лиха. Так наші шахтні води піднімуться до рівня грунтових вод і буде екологічна катастрофа», — розповів представник профспілки гірників Дмитро Бондарєв.

Читайте у Терміналі: Міненерго просить повернути з COVID-фонду 140 мільйонів на розвиток уранової шахти.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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