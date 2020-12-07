В Україні зупинилися шахти з видобутку урану

Від понеділка, 7 грудня, зупинились усі українські шахти з видобутку урану.

Передає ТСН.

Таких копалень три. Усі вони розташовані у Кіровоградській області та входять до складу одного державного підприємства.

На шахтах твердять, що єдиний покупець урану — це компанія «Енергоатом», але розраховується невчасно. Нині її борг становить 137 мільйонів гривень. Через це на копальнях постійні затримки зарплатні, брак спецодягу, запчастин для техніки та навіть вибухівки, щоби підривати пласти руди. Саме через це майже п’ять тисяч працівників відправили у вимушений простій.

Нині в копальні спускаються лише для того, щоби відкачати воду. Але через борги енергетики погрожують відімкнути шахти від електропостачання. Якщо зупиняться помпи з відкачування води, то радіаційно заражена рідина може затопити копальні й потрапити у водоносний горизонт.

«Це буде затоплення шахт, по-перше. А для всієї Кіровоградської області та й для всієї центральноі України є загроза екологічного лиха. Так наші шахтні води піднімуться до рівня грунтових вод і буде екологічна катастрофа», — розповів представник профспілки гірників Дмитро Бондарєв.

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