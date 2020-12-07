Выплаты за загрязненную нефть в Дружбе завершатся в следующем году

Транснефть рассчитывает к середине 2021 года завершить работу по выплатам в связи с инцидентом на трубопроводе «Дружба», уже выплатила 143,6 миллиона долларов, сообщил топ-менеджер компании.

Передает Прайм.

Напомним, что в конце апреля 2019 года в трубопроводную систему «Дружба», по которой идет экспорт нефти из России через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. Компенсации пострадавшим компаниям выплачивает «Транснефть».

«По загрязненной нефти, на текущую дату мы выплатили 143,6 миллиона долларов уже для наших грузоотправителей. Эта работа продолжается. Это, по нашей оценке, больше половины. Мы надеемся, что к концу этого года, мы еще урегулируем значительный объем с одним нашим грузоотправителем и так, в целом, работа закончится к середине следующего года. Но это наши оценки, тут не все от нас зависит», — сказал он в ходе телефонной конференции.

Ранее Терминал писал, что витіснення «брудної» російської нафти з «Дружби» завершено — Укртранснафта.