2020-12-08: Нефть Brent снизились в цене ниже $49 за баррель

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале во вторник утром в ходе торгов изменилилсь в цене до 48,44 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:04, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,72%.

При этом цена январских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 45,49 доллара за баррель, потеряв 0,59%.

Цены на нефть снижаются сегодня на фоне роста числа заражений коронавирусной инфекцией COVID-19 и введения новых локдаунов в ряде стран мира, пишет «».

Стоимость февральских фьючерсов на на лондонской бирже ICE Futures к 8:39 мск составила $48,44 за баррель, что на $0,35 (0,72%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подешевели на $0,46 (0,9%) — до $48,79 за баррель.

Цена фьючерсов на на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $45,48 за баррель, что на $0,28 (0,61%) ниже уровня предыдущих торгов. В понедельник фьючерсы уменьшились в цене на $0,50 (1,1%) — до $45,76 за баррель.

«Нефтяные контракты остаются особенно восприимчивы к росту числа заражений коронавирусом в мире», — говорит главный рыночный стратег Axi Стивен Иннес, которого цитирует .

Повторное введение ограничительных мер на передвижение во многих странах с целью остановить темпы роста количества заражений коронавируса омрачает прогноз восстановления спроса на топливо, пишет Trading Economics.

Распространение коронавируса в США после рождественских праздников может стать интенсивнее, чем после празднования Дня благодарения, считает главный инфекционист страны Энтони Фаучи.

The Guardian, ссылаясь на данные сайта The Covid Tracking Project, отмечает, что число случаев заражения коронавирусом и госпитализаций инфицированных в стране за прошлую неделю — неделю после празднования Дня благодарения — резко возросло. В пятницу сообщили о максимальном с начала пандемии приросте случаев заражения — за сутки выявили почти 228 тыс. заразившихся.

Тем временем Иран готовится к выводу на полную мощность добычи и экспорта нефти в течение трех месяцев в случае смягчения американских санкций в период, когда рынок уже находится под давлением в связи с существенным избытком предложения.