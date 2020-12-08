«Академик Черский» уходит от места достройки «Северного потока — 2″

Судно-трубоукладчик «Академик Черский» развернулось на северо-восток и начало удаляться от точки, где находится недостроенный участок газопровода «Северный потока 2″.

Об этом свидетельствуют данные глобальной системы позиционирования судов MarineTraffic.

С пятого декабря судно-трубоукладчик находилось в точке, которая расположена вблизи недостроенного участка — ниже датского острова Борнхольм у польских вод. Однако примерно в 23.05 по московскому времени судно развернулось на северо-восток.

Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии (BSH) в субботу сообщило, что с пятого по 31 декабря якорный трубоукладчик «Фортуна» будет осуществлять работы, связанные с трубопроводом, в южной части Балтийского моря в районе, расположенном между мелководьем Адлергрунд и отмелью Одер. Оператор проекта «Северный поток 2″ — Nord Stream 2 AG до этого анонсировала возобновление работ по укладке труб в декабре, в немецкой исключительной экономической зоне с задействованием судна с якорным позиционированием.

Этим требованиям отвечает судно «Фортуна», считающееся одним из возможных средство достройки газопровода, помимо трубоукладчика «Академик Черский», оснащенного системой динамического позиционирования. «Газпром», которое является единственным акционером проектной компании Nord Stream 2 AG, не сообщал официально, какие именно суда будут задействованы в процессе завершения строительства газопровода, которое в конце 2019 года было приостановлено санкциями США.

В этот же день, 5 декабря, «Фортуна», которая стояла с конца сентября в немецком Висмаре, ушла из порта и направилась на северо-восток, при этом конечной точкой маршрута в системе MarineTraffic указывался германский порт Росток (недостроенная часть «Северного потока 2 » находится восточнее). Но затем трубоукладчик остановился и развернулся по направлению к Висмару, а потом и вовсе встало. Кроме того, декабря «Академик Черский» завершил маршрут из Калининграда в направлении точке достройки, откуда теперь удаляется.

Проект «Северный поток 2″ предполагает сооружение двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубических метров газа в год от российского побережья через Балтийское море до ФРГ. Против проекта активно выступают Соединенные Штаты, которые продвигают в Евросоюз собственный СПГ, а также Украина и ряд европейских стран. США в декабре прошлого года ввели санкции против газопровода, в результате швейцарская компания Allseas была вынуждена остановить прокладку.

«Терминал» писал, Германия отвергает экстерриториальные санкции, которые могут быть направлены против фирм, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток 2″, заявила представительница министерства энергетики ФРГ Анна Софи Айхлер.

