Міненерго удосконалило правила конкурсів на будівництво нової генеруючої потужності

Обновлено: Декабрь 08, 2020. Тэги: ,

Міненерго удосконалило правила конкурсів на будівництво нової генеруючої потужності

В Міненерго відбулася узгоджувальна нарада щодо змін до Порядку проведення конкурсу на будівництво генеруючої потужності та виконання заходів з управління попитом.

Про це повідомила пресслужба відомства.

Удосконалення правил дозволить підвищити ефективність конкурсної процедури, скоротити строки проведення конкурсу, залучити більше учасників та, як наслідок, знизити розмір плати за послугу з розвитку генеруючої потужності.

“Такі конкурси вкрай необхідні, оскільки наразі в енергосистемі бракує маневрової генерації, що потрібна для балансування. Ми запропонували зміни, що спростять процедуру проведення конкурсів, збільшать конкуренцію та, в кінцевому результаті, пришвидшать будівництво нових потужностей. Найближчим часом винесемо зміни на затвердження Уряду, а вже наступного року очікуємо проведення перших конкурсів”, — зазначила перша заступниця Міністра енергетики Ольга Буславець.

Потреби у новій маневровій генерації НЕК “Укренерго” оцінюються в обсязі 2 ГВт.

Успішне проведення таких конкурсів та будівництво необхідної енергосистемі високоманеврової генерації дозволить оптимізувати режими роботи ОЕС України, інтегрувати більший обсяг об’єктів відновлюваної енергетики без необхідності їх відключення, знизити балансові обмеження енергосистеми на виробництво електричної енергії атомними електростанціями в окремі періоди року, забезпечити операційну безпеку ОЕС України та підвищити безпеку постачання електричної енергії споживачам.

Раніше «Термінал» писав, 20 листопада на позачерговому засіданні Кабінет міністрів призначив заступника міністра енергетики Юрія Миколайовича Бойка тимчасово виконуючим обов’язки міністра енергетики.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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