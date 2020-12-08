Министерская встреча ОПЕК+ пройдет 4 января

Министерская встреча ОПЕК+ состоится 4 января 2021 года. Об этом сообщают источники, знакомые с ситуацией.

Ранее министры ОПЕК+ договорились проводить заседания альянса ежемесячно, чтобы подтверждать план по увеличению добычи нефти на следующий месяц в объеме 500 тыс. баррелей в сутки.

Как сообщает АНГИ, в кабмине РФ подтвердили, что встреча запланирована на эту дату.

ОПЕК+ в мае-июле сокращал добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки для стабилизации рынка на фоне падения спроса из-за пандемии COVID-19. Далее альянс ослабил ограничения до 7,7 миллиона баррелей в сутки. Затем предполагалось, что ОПЕК+ выйдет на сокращении добычи в 5,8 миллиона баррелей в сутки с января 2021 года по конец апреля 2022 года, но из-за «второй волны» пандемии 3 декабря было решено ослабить ограничения лишь на 500 тысяч баррелей в сутки в январе.

«Терминал» писал, Министры ОПЕК+ одобрили решение нарастить добычу нефти с января 2021 года на 0,5 млн баррелей в сутки. «Начиная с января, увеличение будет на 0,5 млн баррелей в сутки в зависимости от условий на рынке. Встречи будут ежемесячными, чтобы мониторить ситуацию на рынке«, — сказали они.