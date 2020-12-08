НКРЭКУ намерена установить тариф «Укрэнерго» на передачу э/э на 2021 год в размере 324,81 грн/МВт-ч

Обновлено: Декабрь 08, 2020. Тэги: , , ,

НКРЭКУ намерена установить тариф «Укрэнерго» на передачу э/э на 2021 год в размере 324,81 грн/МВт-ч

Энергорегулятор (НКРЭКУ), намерен установить тариф НЭК «Укрэнерго» на передачу электроэнергии на 2021 году в размере 324,81 грн/МВт-ч, что 4,8% больше одобренного ранее тарифа (309,8 грн/МВт-ч) и на 3,85% выше тарифа, установленного на декабрь 2020 года (312,76 грн/МВт-ч).

Передает Энергореформа.

Соответствующее решение внесено в повестку заседания комиссии 9 декабря.

«Установить ЧАО «НЭК «Укрэнерго» тариф на услуги по передаче электроэнергии на уровне 324,81 грн/МВт-ч (без НДС)», – говорится в проекте постановления регулятора.

Согласно обоснованию к проекту постановления об утверждении тарифа на передачу, при его окончательном расчете дополнительно учтены, в частности, «затраты на ремонт» в размере почти 189 млн грн. Кроме того, увеличен до 138,96 млн МВт-ч (изначально расчеты базировались на объеме 137,89 млн МВт-ч) прогнозный объем передачи, объем экспорта электроэнергии, исходя из Прогнозного баланса электроэнергии ОЭС от 4 ноября текущего года, а также пересмотрена статья затрат на компенсацию «зеленого» тарифа для домохозяйств, составляющая 3,97 млрд грн (в одобренном проекте было заложено 3,46 млрд грн).

В то же время пересмотрена в сторону уменьшения составляющая затрат на компенсацию «зеленых» тарифов промышленным ВИЭ-объектам – с 24,17 млрд грн до 23,9 млрд грн.

В обосновании отмечается, что такие перерасчеты осуществлены с учетом, в частности, уточненного размера суммы выплат на поддержку ГП «Гарантированный покупатель» из госбюджета в 2021 году, учитывающего объемы ограничения зеленых производителей и сокращение перекрестного субсидирования, которое должно обеспечить сбалансированную деятельность «ГарПока».

Другим проектом постановления, которое также внесено в повестку заседания 9 декабря, НКРЭКУ намерена установить тариф на услуги диспетчеризации на уровне 39,74 грн/МВт-ч, несколько откорректировав его по сравнению с одобренным ранее – 40,04 грн/МВт-ч.

Ранее Терминал писал, что НКРЕКП затвердила порядок відшкодування не відпущеної електричної енергії виробниками, що здійснюють продаж за «зеленим» тарифом або за аукціонною ціною, у разі виконання команди диспетчера на зменшення навантаження.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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