Україна планує повністю відмовитися від вугілля до 2070 року — Шмигаль

Україна планує найближчим часом приєднатися до «Безвугільного альянсу», а до 2070 року повністю відмовитися від використання вугілля. Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль в ході німецько-українського енергетичного форуму.

Передає УНІАН.

«Україна незабаром приєднається до «Безвугільного альянсу». Ми плануємо поступово, до 2050 року, скоротити кількість вугільних шахт, і до 2070 року — відмовитися від використання викопного виду палива, ставши кліматично нейтральними», — сказав Шмигаль.

При цьому він підкреслив, що без міжнародної технічної та фінансової підтримки Україні буде складно досягти даної мети.

«Зрозуміло, що самостійно Україні буде складно досягти такої мети, якщо Україна не залучить міжнародну технічну та фінансову допомогу», — зазначив він.

Раніше Термінал писав, що у парламенті підтримали ініціативу Міненерго щодо створення Фонду декарбонізації.