Україна посіла друге місце за рівнем імплементації європейського законодавства у галузі енергетики

Директор Секретаріату Енергетичного Співтовариства Янез Копач в режимі відеоконференції презентував членам Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Верховної Ради України та запрошеним звіт щодо впровадження реформ в енергетиці.

Повідомляє сайт Комітету.

За оцінкою Енергетичного Співтовариства, Україна посіла друге місце у загальному рейтингу країн-учасниць за рівнем імплементації європейського законодавства із загальним показником 61%, поступаючись лише Чорногорії з рівнем імплементації 69%.

За словами директора Секретаріату Енергетичного Співтовариства, Україна майже завершилав провадження європейського законодавства в газовій галузі. Ухвалення законів про ринок природного газу та про анбандлінг НАК «Нафтогаз Україна» «стало ключовим у реформуванні газового сектору, однак Україна має звернути увагу на домінуюче становище «Нафтогазу» на оптовому та роздрібному ринку аби завершити цей процес на 100%».

Говорячи про галузь електроенергетики, Янез Копач зазначив: «Україна єдина країна, яка одночасно, в один день, запустила такі сегменти ринку як: ринок двосторонніх договорів, ринок «на добу наперед», внутрішньодобовий ринок, балансуючий ринок. Деякі питання лишились відкритими, проте не можна не відзначити цей прогрес».

На подальшому шляху до інтеграції з європейським електроенергетичним сектором, за висновками Секретаріату Енергетичного Співтовариства, Україні необхідно:

провести сертифікацію оператора системи передачі «Укренерго»;

змінити положення про суспільні обов’язки (PSO);

удосконалити схему підтримки виробників альтернативної енергетики;

переглянути роздрібні ціни для населення;

переглянути обмеження на ринку електричної енергії;

запровадити стандартні двосторонні контракти;

забезпечити існування повноцінного ринку допоміжних послуг та балансуючого ринку.

Окремо Янез Копач наголосив на необхідності забезпечення незалежного статусу Регулятора (Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг).

«НКРЕКП діє як центральний орган виконавчої влади, утворений Кабінетом Міністрів України – це є явним порушенням аcquis», — зазначив він та додав, що Україна протягом найближчого часу має внести відповідні зміни до Конституції для відновлення незалежного статусу Регулятора.

Для діяльності енергетичної сфери є також важливою робота Антимонопольного комітету. Секретаріат Енергетичного Співтовариства звернувся до АМКУ із закликом про посилення роботи в напрямі розслідування зловживань в секторі електроенергетики.

«Зелену» енергетику керівник Секретаріату Енергетичного Співтовариства назвав «окремою українською історією».

За його словами, «зелений» тариф в Україні був надто привабливим і це породило появу великої кількості виробників «зеленої» енергії, яким зараз прийшов час оплачувати дохідність.

«Зелений» тариф, який був прийнятий в Україні, не є загальноєвропейською практикою, для вирішення проблеми із ВДЕ Янез Копач рекомендує змінити діючу схему підтримки «зелених» та запровадити аукціони. Також, у своїй презентації Янез Копач наголосив на першочерговій необхідності прийняття законів про мінімальні запаси сирої нафти та нафтопродуктів, про енергоефективність, про використання рідкого біопалива (біокомпонентів) у галузі транспорту.

Секретаріат Енергетичного Співтовариства високо оцінює здатності України у реформуванні енергетичної галузі та очікує, що наступного року показники імплементації європейського законодавства будуть наближені до стовідсоткових.

Раніше Термінал писав, що Секретариат Европейского энергетического сообщества разработал концепцию реорганизации газового рынка Украины.