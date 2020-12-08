Україна посіла друге місце за рівнем імплементації європейського законодавства у галузі енергетики

Обновлено: Декабрь 08, 2020. Тэги: ,

Україна посіла друге місце за рівнем імплементації європейського законодавства у галузі енергетики

Директор Секретаріату Енергетичного Співтовариства Янез Копач в режимі відеоконференції презентував членам Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Верховної Ради України та запрошеним звіт щодо впровадження реформ в енергетиці.

Повідомляє сайт Комітету.

За оцінкою Енергетичного Співтовариства, Україна посіла друге місце у загальному рейтингу країн-учасниць за рівнем імплементації європейського законодавства із загальним показником 61%, поступаючись лише Чорногорії з рівнем імплементації 69%.

За словами директора Секретаріату Енергетичного Співтовариства, Україна майже завершилав провадження європейського законодавства в газовій галузі. Ухвалення законів про ринок природного газу та про анбандлінг НАК «Нафтогаз Україна» «стало ключовим у реформуванні газового сектору, однак Україна має звернути увагу на домінуюче становище «Нафтогазу» на оптовому та роздрібному ринку аби завершити цей процес на 100%».

Говорячи про галузь електроенергетики, Янез Копач зазначив: «Україна єдина країна, яка одночасно, в один день, запустила такі сегменти ринку як: ринок двосторонніх договорів, ринок «на добу наперед», внутрішньодобовий ринок, балансуючий ринок. Деякі питання лишились відкритими, проте не можна не відзначити цей прогрес».

На подальшому шляху до інтеграції з європейським електроенергетичним сектором, за висновками Секретаріату Енергетичного Співтовариства, Україні необхідно:

  • провести сертифікацію оператора системи передачі «Укренерго»;
  • змінити положення про суспільні обов’язки (PSO);
  • удосконалити схему підтримки виробників альтернативної енергетики;
  • переглянути роздрібні ціни для населення;
  • переглянути обмеження на ринку електричної енергії;
  • запровадити стандартні двосторонні контракти;
  • забезпечити існування повноцінного ринку допоміжних послуг та балансуючого ринку.

Окремо Янез Копач наголосив на необхідності забезпечення незалежного статусу Регулятора (Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг).

«НКРЕКП діє як центральний орган виконавчої влади, утворений Кабінетом Міністрів України – це є явним порушенням аcquis», — зазначив він та додав, що Україна протягом найближчого часу має внести відповідні зміни до Конституції для відновлення незалежного статусу Регулятора.

Для діяльності енергетичної сфери є також важливою робота Антимонопольного комітету. Секретаріат Енергетичного Співтовариства звернувся до АМКУ із закликом про посилення роботи в напрямі розслідування зловживань в секторі електроенергетики.

«Зелену» енергетику керівник Секретаріату Енергетичного Співтовариства назвав «окремою українською історією».

За його словами, «зелений» тариф в Україні був надто привабливим і це породило появу великої кількості виробників «зеленої» енергії, яким зараз прийшов час оплачувати дохідність.

«Зелений» тариф, який був прийнятий в Україні, не є загальноєвропейською практикою, для вирішення проблеми із ВДЕ Янез Копач рекомендує змінити діючу схему підтримки «зелених» та запровадити аукціони. Також, у своїй презентації Янез Копач наголосив на першочерговій необхідності прийняття законів про мінімальні запаси сирої нафти та нафтопродуктів, про енергоефективність, про використання рідкого біопалива (біокомпонентів) у галузі транспорту.

Секретаріат Енергетичного Співтовариства високо оцінює здатності України у реформуванні енергетичної галузі та очікує, що наступного року показники імплементації європейського законодавства будуть наближені до стовідсоткових.

Раніше Термінал писав, що Секретариат Европейского энергетического сообщества разработал концепцию реорганизации газового рынка Украины.

Автор:

(Всего статей: 17717)

РедакцияСвязаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: