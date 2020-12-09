2020-12-09: Мировые цены на нефть снизились

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале в среду утром в ходе торгов изменились в цене до 48,69 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:17, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,31%.

При этом цена январских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 45,46 доллара за баррель, потеряв 0,31%.

Цены на нефть опускаются в среду, трейдеры пытаются найти баланс между краткосрочными рисками, связанными с продолжающимся ростом заболеваемости COVID-19 в мире, и надеждами на новые стимулы, а также внедрение вакцин от коронавируса, пишет «Investing.com».

«Для рынка очень важно, чтобы пандемия была взята под контроль до начала летнего автомобильного сезона», — отмечает главный исполнительный директор InfraCap в Нью-Йорке Джей Хэтфилд. «Мы по-прежнему видим негативные заголовки, касающиеся заболеваемости COVID-19, однако на каждый такой заголовок приходится позитивная новость о вакцинах», — цитирует эксперта агентство Bloomberg.

Снижению цен на нефть в среду способствуют данные Американского института нефти (API), показавшие рост запасов в США на прошлой неделе на 1,14 млн баррелей. Запасы бензина и дистиллятов в Штатах также выросли, сообщил API. Официальные данные о запасах будут обнародованы министерством энергетики США в среду в 18:30 мск.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают снижения запасов нефти в США за неделю, завершившуюся 4 декабря, на 700 тыс. баррелей, а также увеличения запасов бензина и дистиллятов на 2,2 млн баррелей и 1,2 млн баррелей соответственно.

Стоимость февральских фьючерсов на на лондонской бирже ICE Futures к 8:39 мск в среду составляет $48,72 за баррель, что на $0,12 (0,25%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подросли на $0,05 (0,1%) — до $48,84 за баррель.

Цена фьючерсов на на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизилась на $0,10 (0,22%) $45,50 за баррель. Во вторник фьючерсы уменьшились в цене на $0,16 (0,4%) — до $45,6 за баррель.