Европа может достичь нулевого баланса выбросов к 2050 году при «нулевых чистых затратах»

Европа может достичь чистых нулевых (т.е. нулевого баланса) выбросов при нулевых чистых затратах.

Об этом пишет Консалтинговая компания McKinsey в докладе «Net-zero Europe. Decarbonization pathways and socioeconomic implications» («Нулевой баланс выбросов в Европе. Пути декарбонизации и социально-экономические последствия»).

По мнению экспертов, снижение выбросов парниковых газов повысит стоимость ведения бизнеса в некоторых секторах. В то же время будет достигнута экономия в других. Если эти затраты и сбережения переложить на потребителей, средняя стоимость жизни для домохозяйств с низким и средним доходом несколько снизится.

В результате перехода будет добавлено 5 миллионов рабочих мест.

Достижение нулевого баланса выбросов приведёт к сокращению 6 миллионов рабочих мест в одних секторах и созданию 11 миллионов рабочих мест в других к 2050 году. До 18 миллионов человек могут нуждаться в переобучении и поддержке в переходный период.

Разным секторам необходимо сокращать выбросы параллельно и последовательно достигать нулевого значения.

Энергетический сектор первым достигнет нулевых выбросов в середине 2040-х годов, потому что большая часть необходимых технологий доступна уже сейчас. Транспорт приблизится к своей цели в 2045 году, за ним последуют недвижимость в конце 2040-х годов, промышленность в 2050 году, а затем сельское хозяйство.

Необходимо ускорить внедрение новых технологий сокращения выбросов.

Около 25 процентов сокращения выбросов будет обеспечено за счет экспериментальных технологий, таких как улавливание и хранение углерода, а 15 процентов — за счет технологий, которые сейчас находятся на стадии НИОКР. Ускорение разработки и внедрения технологий с нулевым выбросом углерода будет иметь решающее значение.

Потребуется переконфигурировать энергетические системы и землепользование.

К 2050 году потребление нефти, газа и угля сократится более чем на 90 процентов; спрос на электроэнергию удвоится; а возобновляемые источники будут производить более 90 процентов электроэнергии, по сравнению с нынешними 35 процентами. Для этого потребуется ускорение развития солнечной и ветровой энергетики.Среднегодовой прирост солнечной энергетики в период 2030-2050 должен составить 45 ГВт, а ветровой 24 ГВт. Мощность систем накопления энергии на основе батарей должна вырасти до 25 ГВт к 2030 году и 150 ГВт к 2050 году

Около 30 млн га худших земель будут использоваться для производства биомассы.

Декарбонизация Европы будет стоить меньше, если бремя будет эффективно разделено.

Регионы, где смягчение последствий особенно экономично, могут стремиться к более быстрому сокращению выбросов, тем самым снижая общие затраты. Например, страны Северной Европы, имеющие большие естественные поглотители углерода, могут помочь компенсировать остаточные выбросы парниковых газов в других местах.

Необходимо инвестировать около 1 триллиона евро в год (всего порядка 28 трлн евро до 2050 года); экономия затрат компенсирует расходы.

В среднем 800 миллиардов евро в год капитальных расходов — примерно четверть всех капитальных затрат ЕС — потребуется для перехода от углеродоемких к низкоуглеродным технологиям. Эти расходы (всего 23 трлн евро) представляют собой перенаправление инвестиций, которые в противном случае пошли бы на углеродоемкие технологии. Дополнительно требуемые 180 миллиардов евро в год будут компенсированы экономией операционных расходов.

Для стимулирования инвестиций потребуются политические меры.

Только половина инвестиций, необходимых для перехода к нулевому балансу выбросов, принесет прибыль. Государственное финансирование в размере около 4,9 триллиона евро могло бы восполнить этот пробел. В качестве альтернативы цена на выбросы углерода в размере 50 евро за тонну CO2 сделает три четверти необходимых инвестиций прибыльными, а цена углерода в размере 100 евро за тонну CO2 обеспечит прибыльность 85 процентов инвестиций.

Энергетическая безопасность и конкурентоспособность могут повыситься.

«Существует много возможных путей сокращения выбросов. В нашем отчете описан экономически эффективный сценарий, который иллюстрирует конкретные, осуществимые действия, которые позволят ЕС достичь поставленных целей по сокращению выбросов», — отмечает Хауке Энгель, партнер, руководящий работой McKinsey в области глобального изменения климата.

«Наш отчет показывает, что декарбонизация Европы может иметь экономические преимущества: она создает рабочие места, стимулирует инновации и ускоряет рост», — добавил Томас Науклер, старший партнер, возглавляющий практику устойчивого развития McKinsey в Европе.