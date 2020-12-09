Палата США одобрила санкции против «Северного потока — 2» и «Турецкого потока»

Санкции против газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» одобрены военным бюджетом Америки.

Документ утвердила палата представителей конгресса США по результатам голосования, пишет АНГІ.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп грозился наложить вето на этот документ. Американского лидера не устраивают некоторые конкретные положения, однако конгресс до сих пор игнорировал угрозы президента, отмечает РИА Новости.

Согласно 740-миллиардному законопроекту, в частности, планируется расширение санкций против трубопроводов «Северный поток — 2″ и «Турецкий поток», дальнейшие поставки вооружений Украине, запрет на сотрудничество американских и российских военных, санкции против Турции за ЗРК С-400 и другие меры, направленные против Москвы.

Документ поддержали более 300 депутатов палаты представителей, то есть более двух третей общего состава в 438 членов. Таким образом, в случае необходимости палата может преодолеть вето Трампа, однако это потребуется сделать еще и сенату, который пока не голосовал по законопроекту.

Ранее «Терминал» писал, Германия отвергает экстерриториальные санкции, которые могут быть направлены против фирм, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток 2″, заявила представительница министерства энергетики ФРГ Анна Софи Айхлер.