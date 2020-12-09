Великобритания выделит компаниям $40 млрд на переход к чистой энергетике

Обновлено: Декабрь 09, 2020. Тэги: , ,

Великобритания выделит компаниям $40 млрд на переход к чистой энергетике

Британский регулятор энергетического рынка Ofgem одобрил выделение компаниям 30 млрд фунтов стерлингов ($40 млрд) на модернизацию энергетической инфраструктуры в 2021-2026 годах.

Эта мера направлена на переход к более экологически чистой и надежной энергосистеме, пишет АНГИ.

Регулятор отмечает, что эта сумма на 20% превышает изначально планировавшийся максимальный объем инвестиций. Ofgem может инвестировать еще 10 млрд фунтов стерлингов в проекты возобновляемой энергетики, включая подготовку к запуску офшорных ветряных установок в Северном море.

В ноябре премьер-министр Великобритании Борис Джонсон представил план поддержки «зеленых» отраслей и борьбы с изменением климата. Как отмечает Bloomberg, операторы энергосетей должны подготовиться к переходу к низкоуглеродной экономике, в то время как задача Ofgem гарантировать, что этот переход не приведет к росту расходов потребителей.

«Речь идет о масштабных инвестициях, и мы все будем платить за это. Поэтому мы говорим компаниям, что они должны внести свой вклад, — цитирует главу Ofgem Джонатана Брерли Интерфакс. — Это означает сокращение доходов акционеров».

Ofgem ввел пятилетний ценовой контроль, чтобы ограничить прибыль энергетических компаний. Рентабельность капитала будет ограничена на 4,55% по сравнению с изначально предлагавшимися 4,2%, однако это значительно ниже 6,5%, на которых настаивали компании, указывая на необходимость привлечения инвесторов.

В рамках инвестиционной программы Ofgem энергетическая компания SSE Plc получит 2,2 млрд фунтов стерлингов, что на 10% меньше суммы, указанной в ее бизнес-плане. Оператору газовых и электросетей National Grid будет выделено 5,4 млрд на модернизацию электросетей и 2,1 млрд – на систему газоснабжения. Это примерно на четверть меньше той суммы, которую запрашивала компания. В National Grid заявили, что изучают решение Ofgem и решают, обжаловать ли его.

Ранее «Терминал» писал, Энергия морского ветра в Британии через 2 года станет дешевле угля и газа.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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