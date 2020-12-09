Все убыточные шахты в Украине будут закрыты на протяжении 10 лет – Буславец

Согласно проекту концепции трансформации угольной отрасли, все убыточные шахты будут закрыты на протяжении 10 лет, также в ближайшие годы будет минимизировано дотирование угольных предприятий из бюджета.

«По концепции уже завершаются все процедуры согласования. Она предусматривает, что убыточные шахты будут закрыты на протяжении 10 лет, минимизация дотирования отрасли из госбюджета произойдет в ближайшие годы», – сказала первый заместитель министра энергетики Ольга Буславец в ходе Первого немецко-украинского энергетического 8 декабря.

По ее словам, до 2070 года Украина намерена полностью отказаться от ископаемых видов топлива.

При этом, ссылаясь на European Green Deal, Буславец отметила, что отказ от ископаемых должен происходить постепенно, без негативного влияния на экономику и занятых в отрасли людей.

«Необходимо побеспокоиться, чтобы никто не остался позади – такой девиз справедливой трансформации угольной отрасли, заложенный в Европейском зеленом курсе. Также должно произойти и у нас», – отметила Буславец, обратив внимание на необходимость «привлечения реальной материальной и технической помощи партнеров Украины», а также создание стимулов для развития новых бизнесов в угольных регионах.

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