Все убыточные шахты в Украине будут закрыты на протяжении 10 лет – Буславец

Обновлено: Декабрь 09, 2020. Тэги: ,

Все убыточные шахты в Украине будут закрыты на протяжении 10 лет – Буславец

Согласно проекту концепции трансформации угольной отрасли, все убыточные шахты будут закрыты на протяжении 10 лет, также в ближайшие годы будет минимизировано дотирование угольных предприятий из бюджета.

«По концепции уже завершаются все процедуры согласования. Она предусматривает, что убыточные шахты будут закрыты на протяжении 10 лет, минимизация дотирования отрасли из госбюджета произойдет в ближайшие годы», – сказала первый заместитель министра энергетики Ольга Буславец в ходе Первого немецко-украинского энергетического 8 декабря.

По ее словам, до 2070 года Украина намерена полностью отказаться от ископаемых видов топлива.

При этом, ссылаясь на European Green Deal, Буславец отметила, что отказ от ископаемых должен происходить постепенно, без негативного влияния на экономику и занятых в отрасли людей.

«Необходимо побеспокоиться, чтобы никто не остался позади – такой девиз справедливой трансформации угольной отрасли, заложенный в Европейском зеленом курсе. Также должно произойти и у нас», – отметила Буславец, обратив внимание на необходимость «привлечения реальной материальной и технической помощи партнеров Украины», а также создание стимулов для развития новых бизнесов в угольных регионах.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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