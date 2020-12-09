За підсумками 11 місяців 2020 року обсяг експорту електроенергії перевищує імпорт вдвічі

Обновлено: Декабрь 09, 2020. Тэги: , ,

За підсумками 11 місяців 2020 року обсяг експорту електроенергії перевищує імпорт вдвічі

Сумарний обсяг експорту електроенергії з України за підсумками 11 місяців 2020 року перевищує імпорт вдвічі (4 424,7 млн кВт·год проти 2 156,1 млн кВт·год). Водночас у листопаді імпорт електроенергії з Європи продовжив тенденцію до зростання (+21%), тоді як обсяги експорту почали скорочуватися (-4%).

Інформує Укренерго.

Обсяги експорту електроенергії у листопаді зменшилися на 18,5 млн кВт·год по відношенню до попереднього місяця. При цьому найбільше скорочення обсягів експорту відбулося в напрямках Польщі (майже -25,9 млн кВт·год) і Угорщини (-23 млн кВт·год). Водночас, саме до цих країн за підсумками 11 місяців обсяги експорту є найбільшими (до Польщі 1 380,8 млн кВт·год, до Угорщини – 1 940,7 млн кВт·год). В листопаді найбільші обсяги експорту з «острова Бурштинської ТЕС» були до Угорщини (212,7 млн кВт·год) та Румунії (129,7 млн кВт·год).

Також зменшилися обсяги експорту з ОЕС України до Молдови (-4,1 млн кВт·год). Експорту електроенергії в напрямках Росії та Білорусі не відбувалося.

Імпорт електроенергії в листопаді 2020 року здійснювався виключно з країн Європи в зону «острова Бурштинської ТЕС». В зоні ОЕС України (з Росії, Білорусі та Молдови) імпорт відсутній.

Загальний обсяг імпорту в листопаді збільшився на 27,8 млн кВт·год у порівнянні з попереднім місяцем. Найбільше зростання імпорту в «острові Бурштинської ТЕС» відбулося з напрямку Словаччини (+40 млн кВт·год), з цієї ж країни в листопаді були і найбільші обсяги імпорту (145,2 млн кВт·год) і за підсумками 11 місяців 2020 року (1 355,5 млн кВт·год). Обсяги імпорту з Угорщини в листопаді дещо зменшилися (-12,6 млн кВт·год), а за підсумками 11 місяців були на другому місці (506,9 млн кВт·год).

Читайте у Терміналі: Укренерго отримала можливість залучити позику ЄІБ для комплексної реконструкції підстанцій.

Автор:

(Всего статей: 17719)

РедакцияСвязаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: