2020-12-10: Цена нефти Brent выросла выше $49 за баррель

Обновлено: Декабрь 10, 2020. Тэги: , , , , , , ,

2020-12-10: Цена нефти Brent выросла выше $49 за баррель

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале в четверг утром в ходе торгов выросли в цене до 49,08 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:08, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,45%.

При этом цена январских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 45,75 доллара за баррель, прибавив 0,51%.

Цены на нефть растут в четверг благодаря началу вакцинации от COVID-19 в Великобритании и надеждам на скорое одобрение вакцины в США, что может подстегнуть восстановление спроса на топливо, пишет «Investing.com».

Рынок проигнорировал неожиданный резкий рост запасов нефти в США на прошлой неделе.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,33% до $49,02 за баррель к 08:57 МСК, на WTI — прибавили 0,42% до $45,72 за баррель.

Вакцинация в США может начаться уже в эти выходные. Комитет независимых советников в четверг соберется, чтобы обсудить, следует ли рекомендовать Управлению по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных средств одобрение экстренного использования вакцины Pfizer/BioNTech.

«Вакцина от COVID-19 — это серьезный поворотный момент. Среди ее многочисленных преимуществ будет то, что она сможет подвести черту под спадом спроса на рынке нефти, который пострадал от введенных правительствами ограничений на передвижение», — сообщили аналитики ANZ в клиентской записке.

Цены на нефть также получили поддержку за счет некоторой нервозности после пожара на двух скважинах на небольшом нефтяном месторождении на севере Ирака в результате того, что правительство назвало «террористической атакой», хотя добыча не пострадала.

«Несмотря на то, что скважины небольшие, это вызвало опасения по поводу дальнейших перебоев», — говорят аналитики ANZ.

Запасы нефти в США подскочили на 15,2 миллиона баррелей за неделю, завершившуюся 4 декабря, сообщило в среду Управление энергетической информации (EIA). Аналитики ждали снижения на 1,4 миллиона.

Автор:

(Всего статей: 9445)

Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: