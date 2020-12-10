2020-12-10: Цена нефти Brent выросла выше $49 за баррель

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале в четверг утром в ходе торгов выросли в цене до 49,08 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:08, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,45%.

При этом цена январских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 45,75 доллара за баррель, прибавив 0,51%.

Цены на нефть растут в четверг благодаря началу вакцинации от COVID-19 в Великобритании и надеждам на скорое одобрение вакцины в США, что может подстегнуть восстановление спроса на топливо, пишет «Investing.com».

Рынок проигнорировал неожиданный резкий рост запасов нефти в США на прошлой неделе.

Фьючерсы на нефть марки выросли на 0,33% до $49,02 за баррель к 08:57 МСК, на — прибавили 0,42% до $45,72 за баррель.

Вакцинация в США может начаться уже в эти выходные. Комитет независимых советников в четверг соберется, чтобы обсудить, следует ли рекомендовать Управлению по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных средств одобрение экстренного использования вакцины Pfizer/BioNTech.

«Вакцина от COVID-19 — это серьезный поворотный момент. Среди ее многочисленных преимуществ будет то, что она сможет подвести черту под спадом спроса на рынке нефти, который пострадал от введенных правительствами ограничений на передвижение», — сообщили аналитики ANZ в клиентской записке.

Цены на нефть также получили поддержку за счет некоторой нервозности после пожара на двух скважинах на небольшом нефтяном месторождении на севере Ирака в результате того, что правительство назвало «террористической атакой», хотя добыча не пострадала.

«Несмотря на то, что скважины небольшие, это вызвало опасения по поводу дальнейших перебоев», — говорят аналитики ANZ.

Запасы нефти в США подскочили на 15,2 миллиона баррелей за неделю, завершившуюся 4 декабря, сообщило в среду Управление энергетической информации (EIA). Аналитики ждали снижения на 1,4 миллиона.