Буславець назвала 5 стратегічних напрямків співпраці з Німеччиною

Обновлено: Декабрь 10, 2020. Тэги: , ,

Буславець назвала 5 стратегічних напрямків співпраці з Німеччиною

Перша заступниця міністра енергетики Ольга Буславець взяла участь у відкритті Першого Німецько- Українського енергодня. Вона окреслила результати та плани роботи за п’ятьма стратегічними напрямками співпраці України і Німеччини.

Про це пише пресслужба Міненерго.

“Україна вже зробила свій вибір на користь „зеленого“ енергетичного переходу. Наразі завершується підготовка другого Національного визначеного внеску до Паризької угоди, триває розробка Інтегрованого плану з енергетики та клімату до 2030 року. Також ми починаємо підготовку нової енергетичної стратегії до 2050 року на базі моделі низьковуглецевого розвитку галузі”, — зазначила вона.

Буславець наголосила, що відбувається майже щоденна кооперація між Міністерством енергетики України, відповідними Федеральними міністерствами Німеччини, провідними експертними організаціями обох країн — за усіма напрямками співпраці.

У сфері енергоефективності очікується прийняття базового закону про енергетичну ефективність. Проект закону найближчим часом буде подано на розгляд Уряду, а потім — до парламенту. Невдовзі буде схвалено Національний план дій з енергоефективності на період до 2030 року, розроблений за підтримки Секретаріату Енергетичного Співтовариства. Міністерство ініціювало створення Фонду декарбонізації, який дозволить реінвестувати частину надходжень від податку на викиди СО2 виключно на скорочення викидів парникових газів. Розробки Міненерго лягли в основу законопроєктів для відновлення функціонування енергосервісу та розвитку механізму ЕСКО.

Раніше «Термінал» писав, трансформація вугільних регіонів, відновлювана енергетика, воднева енергетика, декарбонізація та енергоефективність є пріоритетними для Міністерства енергетики, зокрема, й у межах співпраці із Німеччиною.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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