Цены на нефть растут на снижении опасений за спрос

Обновлено: Декабрь 10, 2020. Тэги:

Цены на нефть растут на снижении опасений за спрос

Цены на нефть в четверг днем растут на фоне постепенного снижения опасений за спрос на сырье в связи с началом процесса одобрения вакцин от коронавируса в мире, свидетельствуют данные торгов.

Передает Прайм.

По состоянию на 13.17 мск цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,94%, до 49,33 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI — на 0,92%, до 45,94 доллара за баррель.

В четверг днем цены на нефть увеличивают темпы утреннего роста, инвесторы продолжают оценивать перспективы восстановления спроса на сырье, резко упавший на фоне пандемии коронавируса. С появлением оптимистичных новостей о вакцине продолжают способствовать росту стоимости «черного золота», сохраняя надежды на скорое окончание пандемии и снятие ограничений на передвижения.

Рынки следят за постепенным одобрением вакцин в странах и постепенным началом вакцинации. Так, в среду минздрав Канады одобрил применение вакцины фармкомпаний Pfizer-BioNTech от COVID-19. Ранее регулятор США подтвердил эффективность вакцины, разработанной этими компаниями. Также на текущей неделе началась массовая вакцинация в Великобритании.

«Вакцина от COVID-19 является важным переворотным моментом. Помимо других положительных вещей, которые она принесет, вакцина сможет подвести черту под падением спроса на рынке нефти, который пострадал от введенных правительствами ограничений на передвижения», — цитирует агентство Рейтер аналитиков ANZ.

Читайте в Терминале: Всемирный банк улучшил прогноз средней цены на нефть в 2020 году.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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