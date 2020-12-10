Цены на нефть растут на снижении опасений за спрос

Цены на нефть в четверг днем растут на фоне постепенного снижения опасений за спрос на сырье в связи с началом процесса одобрения вакцин от коронавируса в мире, свидетельствуют данные торгов.

Передает Прайм.

По состоянию на 13.17 мск цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,94%, до 49,33 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI — на 0,92%, до 45,94 доллара за баррель.

В четверг днем цены на нефть увеличивают темпы утреннего роста, инвесторы продолжают оценивать перспективы восстановления спроса на сырье, резко упавший на фоне пандемии коронавируса. С появлением оптимистичных новостей о вакцине продолжают способствовать росту стоимости «черного золота», сохраняя надежды на скорое окончание пандемии и снятие ограничений на передвижения.

Рынки следят за постепенным одобрением вакцин в странах и постепенным началом вакцинации. Так, в среду минздрав Канады одобрил применение вакцины фармкомпаний Pfizer-BioNTech от COVID-19. Ранее регулятор США подтвердил эффективность вакцины, разработанной этими компаниями. Также на текущей неделе началась массовая вакцинация в Великобритании.

«Вакцина от COVID-19 является важным переворотным моментом. Помимо других положительных вещей, которые она принесет, вакцина сможет подвести черту под падением спроса на рынке нефти, который пострадал от введенных правительствами ограничений на передвижения», — цитирует агентство Рейтер аналитиков ANZ.

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