Иран намерен продавать больше 2,3 млн барр. нефти в день в 2021 году

Обновлено: Декабрь 10, 2020. Тэги: ,

Иран намерен продавать больше 2,3 млн барр. нефти в день в 2021 году

Иран планирует продавать значительно больше 2,3 млн баррелей нефти в день в 2021 году.

Об этом заявил в среду президент Республики Хасан Роухани, пишет АНГИ.

Днем ранее представитель правительства Ирана Али Рабии сообщил, что власти в бюджете страны на следующий год (с 21 марта 2021 года) предусмотрели продажу 2,3 млн баррелей нефти в день. Подобные показатели были до введения со стороны США санкций, блокирующих поставки нефти Ираном в другие страны.

«Я сказал министру нефти готовиться к большим цифрам, в следующем году мы будет продавать значительно больше 2,3 млн баррелей нефти», — заявил Роухани на заседании правительства.

Ранее власти Ирана неоднократно говорили, что Вашингтону не удалось остановить экспорт иранской нефти, несмотря на все усилия свести его к нулю за счет введения санкций после выхода США из ядерной сделки в 2018 году.

«Терминал» писал, Иран поручил своему министерству нефти подготовить нефтедобывающие предприятия к работе на полную мощность в течение трех месяцев. Президент ИРИ Хасан Рухани заявил, что его страна готовится к быстрому увеличению добычи нефти.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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