Иран намерен продавать больше 2,3 млн барр. нефти в день в 2021 году

Иран планирует продавать значительно больше 2,3 млн баррелей нефти в день в 2021 году.

Об этом заявил в среду президент Республики Хасан Роухани, пишет АНГИ.

Днем ранее представитель правительства Ирана Али Рабии сообщил, что власти в бюджете страны на следующий год (с 21 марта 2021 года) предусмотрели продажу 2,3 млн баррелей нефти в день. Подобные показатели были до введения со стороны США санкций, блокирующих поставки нефти Ираном в другие страны.

«Я сказал министру нефти готовиться к большим цифрам, в следующем году мы будет продавать значительно больше 2,3 млн баррелей нефти», — заявил Роухани на заседании правительства.

Ранее власти Ирана неоднократно говорили, что Вашингтону не удалось остановить экспорт иранской нефти, несмотря на все усилия свести его к нулю за счет введения санкций после выхода США из ядерной сделки в 2018 году.

«Терминал» писал, Иран поручил своему министерству нефти подготовить нефтедобывающие предприятия к работе на полную мощность в течение трех месяцев. Президент ИРИ Хасан Рухани заявил, что его страна готовится к быстрому увеличению добычи нефти.

