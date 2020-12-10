Кабмин предоставил Укрэнерго гарантии для расчетов с Гарантированным покупателем

Обновлено: Декабрь 10, 2020. Тэги: , , ,

Кабмин предоставил Укрэнерго гарантии для расчетов с Гарантированным покупателем

Кабинет министров принял решение о предоставлении НЭК «Укрэнерго» государственных гарантий под привлечение кредита в объеме 11,3 млрд грн для расчетов с ГП «Гарантированный покупатель». Соответствующее постановление Кабмина №1203 от 9 декабаря обнародовано на официальном правительственном портале.

Сообщает БизнесЦензор.

Госгарантии предоставляются для обеспечения долговых обязательств заемщика по кредиту, сумма которых не превышает 11,3 млрд грн, учитывая обязательства по погашению основной суммы займа, процентов, комиссий и других обязательств по кредиту.

Обеспечение выполнения долговых обязательств в полном объеме осуществляется за счет поступлений средств в составе тарифа «Укрэнерго» на передачу электроэнергии.

Кроме того, Кабмин обязал министерство финансов согласовать предоставление госгарантий с комитетом Верховной Рады по вопросам бюджета.

Ранее Терминал писал, что НКРЭКУ снизила тариф на передачу электроэнергии на 2021 год.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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