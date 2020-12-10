Кабмин предоставил Укрэнерго гарантии для расчетов с Гарантированным покупателем

Кабинет министров принял решение о предоставлении НЭК «Укрэнерго» государственных гарантий под привлечение кредита в объеме 11,3 млрд грн для расчетов с ГП «Гарантированный покупатель». Соответствующее постановление Кабмина №1203 от 9 декабаря обнародовано на официальном правительственном портале.

Сообщает БизнесЦензор.

Госгарантии предоставляются для обеспечения долговых обязательств заемщика по кредиту, сумма которых не превышает 11,3 млрд грн, учитывая обязательства по погашению основной суммы займа, процентов, комиссий и других обязательств по кредиту.

Обеспечение выполнения долговых обязательств в полном объеме осуществляется за счет поступлений средств в составе тарифа «Укрэнерго» на передачу электроэнергии.

Кроме того, Кабмин обязал министерство финансов согласовать предоставление госгарантий с комитетом Верховной Рады по вопросам бюджета.

Ранее Терминал писал, что НКРЭКУ снизила тариф на передачу электроэнергии на 2021 год.