Підписано меморандум про співпрацю між Міненерго та Siemens Energy

Міністерство енергетики України та німецький виробник енергетичного обладнання Siemens Energy підписали меморандум про співпрацю у сфері в енергоефективності, декарбонізації та розвитку ринку водню.

Повідомила Перша заступниця міністра енергетики Ольга Буславець у Facebook.

«Щойно підписали меморандум про співпрацю між Міненерго та всесвітньо відомою німецькою компанією Siemens Energy з виконавчим віце-президентом з питань урядових зв‘язків та регіонального розвитку Siemens Energy Віллі Майкснером», — написала вона.

«Меморандум визначатиме базові умови партнерства. Ми плануємо обмінюватися сучасною практикою із розвитку енергоефективності та декарбонізації в енергетичному секторі. Зокрема, будемо вивчати можливості переходу на паливо з низьким рівнем викидів, впроваджувати проекти з водневої економіки. Підтримка з боку технологічного гіганта помітно пришвидшить екологізацію енергетики і допоможе Україні у реалізації «зеленого» курсу».

Раніше термінал писав, що Міненерго удосконалило правила конкурсів на будівництво нової генеруючої потужності.