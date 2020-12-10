Реалізації ЕСКО-договорів дасть економію в оплаті енергоносіїв на 35%

Про це сказав заступник міністра енергетики з питань європейської інтеграції Ярослав Демченков під час першого Німецько-Українського енергодня.
«На сьогодні понад 220 місцевих органів влади впровадили енергоменеджмент у бюджетних установах. Це дає змогу досягти до 15% економії енергоспоживання без додаткових інвестицій. Завдяки реалізації ЕСКО-договорів середня річна економія на оплаті енергоносіїв становить близько 35%», — зазначив заступник міністра.
Також Демченков акцентував на потребі в умовах кризи, спричиненої COVID-19, шукати варіанти підтримки підприємств на їх шляху до підвищення енергоефективності. Він закликав німецьких колег підтримати участь українського бізнесу у програмах ЄС для мінімізації наслідків пандемії коронавірсусу та стимулювання до впровадження енергоефективних заходів.
«Необхідно запобігти можливому зменшенню заходів з енергоефективності через уповільнення ділової активності та відповідне скорочення бюджетів», – підсумував заступник міністра.
ЕСКО-договори передбачають, що приватні інвестори виконують термомодернізацію будівель власним коштом. Прибуток вони отримують за рахунок досягнутої економії енергоресурсів.
«Термінал» писав, заступника Міністра з питань європейської інтеграції Ярослава Демченкова обрано заступником Голови комітету зі сталої енергетики Європейської Енергетичної Комісії ООН.