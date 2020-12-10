Реалізації ЕСКО-договорів дасть економію в оплаті енергоносіїв на 35%

Обновлено: Декабрь 10, 2020. Тэги: , ,

Реалізації ЕСКО-договорів дасть економію в оплаті енергоносіїв на 35%
Реалізація енергосервісних договорів у бюджетних установах показала, що завдяки цьому механізму можна досягти до 15% економії енергоспоживання без додаткових інвестицій.

Про це сказав заступник міністра енергетики з питань європейської інтеграції Ярослав Демченков під час першого Німецько-Українського енергодня.

«На сьогодні понад 220 місцевих органів влади впровадили енергоменеджмент у бюджетних установах. Це дає змогу досягти до 15% економії енергоспоживання без додаткових інвестицій. Завдяки реалізації ЕСКО-договорів середня річна економія на оплаті енергоносіїв становить близько 35%», — зазначив заступник міністра.

За його словами, враховуючи високу енергоємність економіки України та значний потенціал для її зменшення, важливо розширити пріоритети політики енергоефективності та застосовувати міжсекторальний підхід. За рахунок економічно доцільних дій з підвищення енергоефективності можна досягти більш як 30-відсоткового скорочення споживання енергії в промисловості.

Також Демченков акцентував на потребі в умовах кризи, спричиненої COVID-19, шукати варіанти підтримки підприємств на їх шляху до підвищення енергоефективності. Він закликав німецьких колег підтримати участь українського бізнесу у програмах ЄС для мінімізації наслідків пандемії коронавірсусу та стимулювання до впровадження енергоефективних заходів.

«Необхідно запобігти можливому зменшенню заходів з енергоефективності через уповільнення ділової активності та відповідне скорочення бюджетів», – підсумував заступник міністра.

ЕСКО-договори передбачають, що приватні інвестори виконують термомодернізацію будівель власним коштом. Прибуток вони отримують за рахунок досягнутої економії енергоресурсів.

«Термінал» писав, заступника Міністра з питань європейської інтеграції Ярослава Демченкова обрано заступником Голови комітету зі сталої енергетики Європейської Енергетичної Комісії ООН.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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