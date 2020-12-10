Реалізації ЕСКО-договорів дасть економію в оплаті енергоносіїв на 35%

Реалізація енергосервісних договорів у бюджетних установах показала, що завдяки цьому механізму можна досягти до 15% економії енергоспоживання без додаткових інвестицій.

Про це сказав заступник міністра енергетики з питань європейської інтеграції Ярослав Демченков під час першого Німецько-Українського енергодня.