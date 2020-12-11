2020-12-11: Нефть Brent подорожала до $50 за баррель

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале в пятницу утром в ходе торгов изменились в цене до 50,30 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:01, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,10%.

При этом цена январских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 46,87 доллара за баррель, прибавив 0,19%.

Нефть подорожала примерно на 1% в пятницу, продолжив резкий скачек, в результате которого цена Brent поднялась выше 50 долларов впервые с марта, поскольку развертывание вакцинации от коронавируса поддержало надежды на то, что спрос на нефть будет расти в следующем году, пишет Reuters.

Сегодня нефтяные цены продолжают подниматься на оптимизме, что скорое внедрение вакцин от COVID-19 приведет к бурному экономическому росту в следующем году, пишет «Investing.com».

Консультативный комитет по вакцинам и связанным биологическим продуктам Управления по санитарному надзору США (FDA) по итогам прошедшей в четверг встречи рекомендовал FDA одобрить экстренное применение в США вакцины от COVID-19 компаний Pfizer (NYSE: ) и BioNTech (NASDAQ: ).

Стоимость февральских фьючерсов на на лондонской бирже ICE Futures к 8:29 мск составила $50,314 за баррель, что на $0,06 (0,12%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на $1,39 (2,8%) — до $50,25 за баррель.

Цена фьючерсов на на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $46,86 за баррель, что на $0,08 (0,17%) выше уровня предыдущих торгов. В четверг фьючерсы выросли в цене на $1,26 (2,8%) — до $46,78 за баррель.

Цены как Brent, так и WTI на закрытие рынка в четверг были максимальными с марта, свидетельствуют данные .

«Нефть продолжила дорожать в четверг, даже несмотря на огромный — на 15,2 млн баррелей — рост запасов в США на прошлой неделе», — отмечает главный аналитик Price Futures Group Фил Флинн.

«Рынок смотрит дальше этих данных. Ключевым фактором поддержки является разработка вакцин, внедрение которых может привести к скачку спроса, в результате которого запасы вновь вернутся к нормальным уровням в следующем году», — цитирует эксперта MarketWatch.

Кроме того, росту цен на нефть способствуют сигналы того, что спрос на нефть в Китае уже превысил доковидные уровни, и загруженность нефтеперерабатывающих предприятий КНР растет, говорит Флинн.