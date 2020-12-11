2020-12-11: Нефть Brent подорожала до $50 за баррель

Обновлено: Декабрь 11, 2020. Тэги: , , , , , , ,

2020-12-11: Нефть Brent подорожала до $50 за баррель

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале в пятницу утром в ходе торгов изменились в цене до 50,30 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:01, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,10%.

При этом цена январских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 46,87 доллара за баррель, прибавив 0,19%.

Нефть подорожала примерно на 1% в пятницу, продолжив резкий скачек, в результате которого цена Brent поднялась выше 50 долларов впервые с марта, поскольку развертывание вакцинации от коронавируса поддержало надежды на то, что спрос на нефть будет расти в следующем году, пишет Reuters.

Сегодня нефтяные цены продолжают подниматься на оптимизме, что скорое внедрение вакцин от COVID-19 приведет к бурному экономическому росту в следующем году, пишет «Investing.com».

Консультативный комитет по вакцинам и связанным биологическим продуктам Управления по санитарному надзору США (FDA) по итогам прошедшей в четверг встречи рекомендовал FDA одобрить экстренное применение в США вакцины от COVID-19 компаний Pfizer (NYSE:PFE) и BioNTech (NASDAQ:BNTX).

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:29 мск составила $50,314 за баррель, что на $0,06 (0,12%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на $1,39 (2,8%) — до $50,25 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $46,86 за баррель, что на $0,08 (0,17%) выше уровня предыдущих торгов. В четверг фьючерсы выросли в цене на $1,26 (2,8%) — до $46,78 за баррель.

Цены как Brent, так и WTI на закрытие рынка в четверг были максимальными с марта, свидетельствуют данные Dow Jones.

«Нефть продолжила дорожать в четверг, даже несмотря на огромный — на 15,2 млн баррелей — рост запасов в США на прошлой неделе», — отмечает главный аналитик Price Futures Group Фил Флинн.

«Рынок смотрит дальше этих данных. Ключевым фактором поддержки является разработка вакцин, внедрение которых может привести к скачку спроса, в результате которого запасы вновь вернутся к нормальным уровням в следующем году», — цитирует эксперта MarketWatch.

Кроме того, росту цен на нефть способствуют сигналы того, что спрос на нефть в Китае уже превысил доковидные уровни, и загруженность нефтеперерабатывающих предприятий КНР растет, говорит Флинн.

 

Автор:

(Всего статей: 9450)

Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: