Міненерго провело консультації із представниками Енергетичного співтовариства та ЄБРР щодо оптимізації управління об’єктами ПЕК

У Міністерстві енергетики проведено консультації з Директором Секретаріату Енергетичного Співтовариства Янезом Копачем, представниками Співтовариства та ЄБРР стосовно розмежування видів діяльності з передачі, розподілу, постачання і виробництва електричної енергії.

Повідомляє Міненерго.

Міненерго презентувало концепцію оптимізації управління об’єктами ПЕК, якою передбачена передача виробників та постачальників електроенергії / природного газу в управління Кабінету Міністрів та іншим ЦОВВ. Водночас права на управління оператора системи передачі (НЕК «Укренерго») та оператора газотранспортної системи (АТ «Магістральні газопроводи України» і ТОВ «Оператор ГТС України») мають бути передані Міністерству енергетики.

Наголошується, що цей підхід відповідає Третьому енергетичному пакету, зокрема, в частині відокремлення та сертифікації операторів системи передачі та ГТС. Концепція не суперечить зобов’язанням, взятим у рамках Договору про заснування Енергетичного Співтовариства та Угоди про асоціацію. Реалізація такого підходу дозволить реформувати енергетичний сектор та активізувати процес інтеграції енергоринків України до ринків ЄС.

Домовились про подальше проведення консультацій з Європейською Комісією, Секретаріатом Енергетичного Співтовариства, Світовим банком, ЄБРР та іншими зацікавленими сторонами.

Раніше Термінал писав, що НЕК «Укренерго» отримало збиток 28,6 млрд грн за 9 місяців 2020 року.