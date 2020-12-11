На АЭС в Финляндии произошла авария

На атомной электростанции «Олкилуото» в Финляндии произошла авария.

Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте Агентства радиационной и ядерной безопасности STUK.

«Серьезный сбой в работе произошел на втором реакторе АЭС «Олкилуото» в 12 часов 22 минуты. Его, предположительно, вызвала ошибка в системе очистки воды для реактора. Сейчас ситуация стабильна и энергоблок в безопасном режиме. Выброса радиации не произошло», — сообщает STUK.

В результате аварии один из энергоблоков станции пришлось остановить. На сайте агентства отмечается, что радиационная обстановка остается в норме и никакой угрозы для населения близлежащих областей нет.

«Терминал» писал, правительство Финляндии выделило 33,2 млн евро семи крупным проектам по возобновляемой энергии.