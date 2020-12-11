Страны ЕС согласовали снижение выбросов в атмосферу до 55% к 2030 году

Обновлено: Декабрь 11, 2020. Тэги: , , ,

Страны ЕС согласовали снижение выбросов в атмосферу до 55% к 2030 году

Страны ЕС согласились сделать обязательной для выполнения цель по снижению выбросов вредных газов в атмосферу минимум на 55% к 2030 году, говорится в заключениях саммита глав государств союза, где было принято это решение.

Передает Прайм.

«Европейский совет одобряет обязательную цель ЕС по чистому сокращению выбросов парниковых газов на внутреннем рынке не менее чем на 55% к 2030 году по сравнению с 1990 годом. Он призывает законодателей отразить эту новую цель в предложении по Европейскому закону о климате и оперативно принять этот закон», — говорится в документе.

Еврокомиссия в сентябре предложила поднять цель по снижению итоговых выбросов парниковых газов до минимум 55% с прежних 40%. Эту цель должны были согласовать институты власти ЕС, в том числе лидеры стран союза. Одной из выгод такого скачка, который потребует и значительных инвестиций, и изменений в энергосистеме, ЕК называла снижение импорта энергоресурсов и затрат на него.

Как сообщала еврокомиссар Кадри Симсон, энергетический сектор является ключевым в достижении цели в 55%, поскольку на него приходится 75% выбросов в ЕС. К 2030 году потребление нефти должно снизиться почти на треть, а газа — на четверть, добавляла она.

Ранее Терминал писал, что Держекоінспекція буде контролювати викиди парникових газів з 2021 року.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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