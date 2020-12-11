Страны ЕС согласовали снижение выбросов в атмосферу до 55% к 2030 году

Страны ЕС согласились сделать обязательной для выполнения цель по снижению выбросов вредных газов в атмосферу минимум на 55% к 2030 году, говорится в заключениях саммита глав государств союза, где было принято это решение.

Передает Прайм.

«Европейский совет одобряет обязательную цель ЕС по чистому сокращению выбросов парниковых газов на внутреннем рынке не менее чем на 55% к 2030 году по сравнению с 1990 годом. Он призывает законодателей отразить эту новую цель в предложении по Европейскому закону о климате и оперативно принять этот закон», — говорится в документе.

Еврокомиссия в сентябре предложила поднять цель по снижению итоговых выбросов парниковых газов до минимум 55% с прежних 40%. Эту цель должны были согласовать институты власти ЕС, в том числе лидеры стран союза. Одной из выгод такого скачка, который потребует и значительных инвестиций, и изменений в энергосистеме, ЕК называла снижение импорта энергоресурсов и затрат на него.

Как сообщала еврокомиссар Кадри Симсон, энергетический сектор является ключевым в достижении цели в 55%, поскольку на него приходится 75% выбросов в ЕС. К 2030 году потребление нефти должно снизиться почти на треть, а газа — на четверть, добавляла она.

Ранее Терминал писал, что Держекоінспекція буде контролювати викиди парникових газів з 2021 року.