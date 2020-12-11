У 2020 році кількість порушень та відхилень в роботі АЕС скоротилася

Обновлено: Декабрь 11, 2020. Тэги: , ,

У 2020 році кількість порушень та відхилень в роботі АЕС скоротилася

За підсумками 11 місяців поточного року кількість порушень і відхилень у роботі АЕС України суттєво скоротилася. Про це йшлося на засіданні Колегії Держатомрегулювання, яке відбулося 10 грудня.

Повідомляє Енергоатом.

Під час презентації результатів праці персоналу АЕС начальник відділу досвіду експлуатації НАЕК «Енергоатом» Віктор Тарасенко зазначив, що протягом 2020 року кількість відхилень і технологічних порушень у роботі АЕС становить 23, і це на 7 менше, ніж у 2019-му. Він наголосив: цього року значущих подій у роботі АЕС загалом поменшало, а кількість порушень, що оцінюються за міжнародною шкалою ядерних подій INES на рівні 1, третій рік поспіль є незмінним – одна подія на рік.

Крім того, позитивні висновки Колегії отримав і звіт з періодичної переоцінки безпеки (ППБ) енергоблока №1 Рівненської АЕС. Визнано, що Енергоатом своєчасно та належним чином виконав усі заходи, визначені Держінспекцією ядерного регулювання як необхідні для подальшої безпечної експлуатації енергоблока.

Водночас представники ДІЯРУ під час колегії висловили побажання стосовно більш ефективного використання фахівцями Енергоатома досвіду, набутого за результатами розслідування порушень і відхилень на атомних станціях та розрахунку показників безпеки. Ці зауваження фахівці Компанії неодмінно врахують. Енергоатом завжди з максимальною увагою ставиться до приписів, зауважень і рекомендацій ДІЯРУ, адже дотримання вимог ядерної безпеки є найвищим пріоритетом для Компанії.

Читайте у Терміналі: Енергоатом подав фінансовий план на 2021 рік.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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