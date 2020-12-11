У 2020 році кількість порушень та відхилень в роботі АЕС скоротилася

За підсумками 11 місяців поточного року кількість порушень і відхилень у роботі АЕС України суттєво скоротилася. Про це йшлося на засіданні Колегії Держатомрегулювання, яке відбулося 10 грудня.

Повідомляє Енергоатом.

Під час презентації результатів праці персоналу АЕС начальник відділу досвіду експлуатації НАЕК «Енергоатом» Віктор Тарасенко зазначив, що протягом 2020 року кількість відхилень і технологічних порушень у роботі АЕС становить 23, і це на 7 менше, ніж у 2019-му. Він наголосив: цього року значущих подій у роботі АЕС загалом поменшало, а кількість порушень, що оцінюються за міжнародною шкалою ядерних подій INES на рівні 1, третій рік поспіль є незмінним – одна подія на рік.

Крім того, позитивні висновки Колегії отримав і звіт з періодичної переоцінки безпеки (ППБ) енергоблока №1 Рівненської АЕС. Визнано, що Енергоатом своєчасно та належним чином виконав усі заходи, визначені Держінспекцією ядерного регулювання як необхідні для подальшої безпечної експлуатації енергоблока.

Водночас представники ДІЯРУ під час колегії висловили побажання стосовно більш ефективного використання фахівцями Енергоатома досвіду, набутого за результатами розслідування порушень і відхилень на атомних станціях та розрахунку показників безпеки. Ці зауваження фахівці Компанії неодмінно врахують. Енергоатом завжди з максимальною увагою ставиться до приписів, зауважень і рекомендацій ДІЯРУ, адже дотримання вимог ядерної безпеки є найвищим пріоритетом для Компанії.

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