Укренерго: Споживання електроенергії в промисловості повернулося на докризовий рівень

Споживання електроенергії в ОЕС України (нетто, без врахування втрат в мережах) у листопаді 2020 року було лише на 0,4% меншим від листопада 2019-го з різницею всього у 45,9 млн кВт∙год при сумарному обсязі у майже 10,187 млрд кВт∙год.

Про це пише пресслужба Укренерго.

Промисловість у листопаді 2020 року спожила електроенергії всього на 0,6% менше, ніж у листопаді 2019-го: 4,118 млрд кВт∙год проти 4,143 млрд кВт∙год, що може свідчити про стабілізацію виробничих процесів у певних галузях.

Найбільш суттєво наростили своє споживання виробники будівельних матеріалів (+ 6,5%) та металургія (+2%) у промисловій групі споживачів та населення (+2,9). Незначно збільшили свої електроенергетичні апетити харчова промисловість (+1,1%), а також сільгоспспоживачі та будівельники (по 0,4%).

Лідерами зі скорочення споживання у відсотковому вираженні стали машинобудування та транспорт (понад -11% та понад -10% відповідно), а також непромислова група споживачів (малий та середній бізнес) (-7,8%). Зниження показників споживання цих категорій у листопаді порівняно з листопадом минулого року можна пояснити запровадженням у цьому місяці «карантину вихідного дня».

Сукупне електроспоживання (нетто) з початку року, становить трохи менше 105,9 млрд кВт∙год, що на 3,1% менше, ніж в січні-листопаді 2019 року. У розрізі підсумку 11 місяців помітно збільшили споживання хімічна і нафтохімічна промисловості, а також населення, суттєво скоротили все ті ж машинобудування та транспорт.

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