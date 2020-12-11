Укренерго: Споживання електроенергії в промисловості повернулося на докризовий рівень

Обновлено: Декабрь 11, 2020. Тэги: , ,

Укренерго: Споживання електроенергії в промисловості повернулося на докризовий рівень

Споживання електроенергії в ОЕС України (нетто, без врахування втрат в мережах) у листопаді 2020 року було лише на 0,4% меншим від листопада 2019-го з різницею всього у 45,9 млн кВт∙год при сумарному обсязі у майже 10,187 млрд кВт∙год.

Про це пише пресслужба Укренерго.

Промисловість у листопаді 2020 року спожила електроенергії всього на 0,6% менше, ніж у листопаді 2019-го: 4,118 млрд кВт∙год проти 4,143 млрд кВт∙год, що може свідчити про стабілізацію виробничих процесів у певних галузях.

Найбільш суттєво наростили своє споживання виробники будівельних матеріалів (+ 6,5%) та металургія (+2%) у промисловій групі споживачів та населення (+2,9). Незначно збільшили свої електроенергетичні апетити харчова промисловість (+1,1%), а також сільгоспспоживачі та будівельники (по 0,4%).

Лідерами зі скорочення споживання у відсотковому вираженні стали машинобудування та транспорт (понад -11% та понад -10% відповідно), а також непромислова група споживачів (малий та середній бізнес) (-7,8%). Зниження показників споживання цих категорій у листопаді порівняно з листопадом минулого року можна пояснити запровадженням у цьому місяці «карантину вихідного дня».

Сукупне електроспоживання (нетто) з початку року, становить трохи менше 105,9 млрд кВт∙год, що на 3,1% менше, ніж в січні-листопаді 2019 року. У розрізі підсумку 11 місяців помітно збільшили споживання хімічна і нафтохімічна промисловості, а також населення, суттєво скоротили все ті ж машинобудування та транспорт.

«Термінал» писав, приєднання до ініціативи означає визнання та підтвердження дотримання компанією Десяти Принципів Глобального Договору ООН, які стосуються прав людини, трудових відносин, взаємодії з навколишнім середовищем, протидією корупції тощо.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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