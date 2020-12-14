2020-12-14: Нефть Brent торгуется выше $50 за баррель

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале в понедельник утром в ходе торгов изменились в цене до 50,32 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:25, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,70%.

При этом цена январских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 46,85 доллара за баррель, прибавив 0,60%.

Цены на нефть выросли в понедельник, снова толкнув Brent выше отметки 50 долларов за баррель, чему способствовали надежды на то, что распространение вакцины против коронавируса поднимет мировой спрос на топливо, пишет Reuters.

Цены на нефть поднимаются в понедельник на фоне одобрения американским регулятором вакцины от COVID-19 компаний Pfizer (NYSE: ) и BioNTech (NASDAQ: ), повысившего оптимизм инвесторов в отношении перспектив восстановления мировой экономики и спроса на нефть, пишет «Investing.com».

Кроме того, взрыв танкера в районе саудовского порта Джидда в минувшее воскресенье способствует росту опасений нового витка напряженности в регионе, пишет агентство Bloomberg. Судоходная компания BW Group сообщила о взрыве, произошедшем на танкере под сингапурским флагом. Компания отметила, что, вероятно, причиной взрыва стал «внешний источник».

В выходные Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США дало согласие на экстренное применение в стране вакцины Pfizer и BioNTech от коронавируса.

Это решение даст федеральным властям возможность в ближайшее время начать кампанию по массовой вакцинации от коронавируса. Поставки первых партий вакцины должны начаться уже в понедельник.

«Внедрение вакцин положительно скажется на спросе на автомобильное топливо, а в конечном итоге, и на авиационное топливо, — отмечает глобальный стратег по нефтяному рынку Axi Стивен Иннес. — Столь существенный оптимизм, заложенный в стоимость нефти, я думаю, вполне обоснован».

Стоимость февральских фьючерсов на на лондонской бирже ICE Futures к 8:37 мск в понедельник составляет $50,33 за баррель, что на $0,36 (0,72%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подешевели на $0,28 (0,6%) — до $49,97 за баррель.

Цена фьючерсов на на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросла на $0,29 (0,62%) — до $46,86 за баррель, что на выше уровня предыдущих торгов. В пятницу фьючерсы снизились в цене на $0,21 (0,5%) — до $46,57 за баррель.

По итогам минувшей недели Brent подорожала на 1,5%, WTI — на 0,7%. На прошлой неделе цены фьючерсов с ближайшей поставкой обоих сортов достигали максимумов с 4 марта.