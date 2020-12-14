Гарантований покупець виставляє на аукцион зелену електроенергію, що буде вироблена у наступному році

Обновлено: Декабрь 14, 2020. Тэги: , , , ,

Гарантований покупець виставляє на аукцион зелену електроенергію, що буде вироблена у наступному році

Гарантований покупець розпочинає продаж електроенергії з відновлювальних джерел (ВДЕ), яка буде вироблена у наступному році.

Повідомляє ГарПок.

За ініціативи підприємства 16 грудня 2020 року об 11:00 на ТБ «Українська енергетична біржа» відбудеться перший такий аукціон на 2021 рік. Запрошуємо всіх бажаючих долучитися до торгів.

До продажу пропонується чиста електроенергія з періодом постачання з 1 до 31 січня 2021 року. Цього разу Гарантований покупець виставляє на продаж рекордну кількість продуктів – базове навантаження та блочні заявки для денних годин доби (9–16, 10–15, 11–14, 12–13 години)

Для задоволення попиту різних учасників аукціону сформовані лоти різних розмірів – від 1 до 50 МВт•год.

Стартова ціна електроенергії визначена відповідно до Порядку проведення електронних аукціонів з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами. Крок аукціону – 1 гривня за 1 МВт•год.

Участь у торгах може будь-який учасник ринку електроенергії. До участі в аукціоні необхідно пройти відповідну реєстрацію біржі, подати заявку на участь в аукціоні та забезпечити перерахування гарантійного внеску.

Раніше Термінал писав, що обсяг споживання електроенергії за 2 тижні зріс на 10%.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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