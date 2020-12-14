Гарантований покупець виставляє на аукцион зелену електроенергію, що буде вироблена у наступному році

Гарантований покупець розпочинає продаж електроенергії з відновлювальних джерел (ВДЕ), яка буде вироблена у наступному році.

Повідомляє ГарПок.

За ініціативи підприємства 16 грудня 2020 року об 11:00 на ТБ «Українська енергетична біржа» відбудеться перший такий аукціон на 2021 рік. Запрошуємо всіх бажаючих долучитися до торгів.

До продажу пропонується чиста електроенергія з періодом постачання з 1 до 31 січня 2021 року. Цього разу Гарантований покупець виставляє на продаж рекордну кількість продуктів – базове навантаження та блочні заявки для денних годин доби (9–16, 10–15, 11–14, 12–13 години)

Для задоволення попиту різних учасників аукціону сформовані лоти різних розмірів – від 1 до 50 МВт•год.

Стартова ціна електроенергії визначена відповідно до Порядку проведення електронних аукціонів з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами. Крок аукціону – 1 гривня за 1 МВт•год.

Участь у торгах може будь-який учасник ринку електроенергії. До участі в аукціоні необхідно пройти відповідну реєстрацію біржі, подати заявку на участь в аукціоні та забезпечити перерахування гарантійного внеску.

Раніше Термінал писав, що обсяг споживання електроенергії за 2 тижні зріс на 10%.