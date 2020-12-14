Иран отправил в Венесуэлу танкер за нефтью

Нефтяной танкер Ndros, зафрахтованный Национальной иранской нефтяной компанией (NIOC), прибыл к побережью Венесуэлы для погрузки нефти, поскольку связи между двумя странами, находящимися под санкциями США, становятся все более тесными, передает агентство Блумберг со ссылкой на документы, имеющиеся в его распоряжении.

Сообщает Прайм.

Агентство указывает, что согласно документам танкер Ndros должен загрузить 1,9 миллиона баррелей нефти сорта Merey 16 в порту Хосе. «NIOC указана как клиент, PDVSA как грузоотправитель», — говорится в документах.

Тегеран поставляет бензин и продукты питания в Венесуэлу, а Каракас Ирану — золото в качестве оплаты за помощь, указывает агентство. Так, в начале декабря Иран направил в Венесуэлу самую крупную партию судов с топливом за все время — всего насчитывалось порядка десяти танкеров с горючим.

Против сотрудничества Ирана и Венесуэлы неоднократно выступали США, которые ввели санкции против обеих стран. Министерство юстиции страны в августе сообщало о конфискации, как заявляли в ведомстве, иранской нефти с четырех танкеров, направлявшихся в Венесуэлу. Однако затем министр нефти Ирана Бижан Зангане отметил, что конфискованное Вашингтоном топливо принадлежало Венесуэле, а не Ирану.

Ранее Терминал писал, что Венесуэла возобновила прямые поставки нефти в Китай, несмотря на санкции США.