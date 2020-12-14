Парламент планирует рассмотреть назначение руководителя Минэнергетики с 14 декабря

На пленарной неделе с 14 декабря Верховная Рада может рассмотреть вопрос назначения руководителя Министерства энергетики Украины.

Об этом сказала заместитель главы парламентской фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук, пишет «Интерфакс-Украина».

«У нас в начале следующей недели запланировано одно, а может, два заседания фракции, где будут, в том числе, рассматриваться кадровые вопросы. В первую очередь необходимо определиться с назначением министра энергетики (…) Поэтому в понедельник или во вторник мы встретимся с кандидатами и, очевидно, если будет позитивное решение фракции, то голосование может состояться во второй половине пленарной недели», – сказала она.

Замглавы фракции пояснила, что такие назначения необходимо сделать, поскольку недавно принятый закон, после его вступления в силу, «фактически лишает исполняющего обязанности каких-либо полномочий».

«Соответственно, важно назначить полноценного министра как можно быстрее, и об этом уже заявлял премьер-министр», – отметила Кравчук.

Говоря о кандидатурах на должности министров, народный депутат сказала:»Что же касается министра энергетики – пока что руководство фракции не заявляло кандидатур. Возможно, это будет уже известно в начале следующей недели».

«Термінал» писав, Юрій Бойко призначений в.о. міністра енергетики 20 листопада рішенням Кабміну.