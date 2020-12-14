УЕБ: Обсяг споживання електроенергії за 2 тижні зріс на 10%

Обновлено: Декабрь 14, 2020. Тэги: , ,

УЕБ: Обсяг споживання електроенергії за 2 тижні зріс на 10%

Обсяг споживання електроенергії продовжує тренд до зростання.

Про це пише пресслужба УЕБ.

Відповідно, рівень генерації також збільшується. Середньодобовий рівень генерації на 10 грудня становив 21,798 Гвт, вирісши на 10,5% відносно показника за 26 листопада. Обсяги генерації АЕС протягом останніх двох тижнів тримались на одному рівні, виробивши 10 грудня 9,559 ГВт. З 22 листопада до мережі був підключений енергоблок №2 Запорізької АЕС, що забезпечило надалі рівний обсяг виробітку. Наразі в мережі активними є 11 з 15 атомних блоків, які 10 грудня забезпечили 44% від загального виробництва.

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Теплова генерація, а саме ТЕС, збільшила рівень генерації за потребою в балансуванні системи, що зумовлено погодними умовами, сезонністю. Генерація ТЕЦ тримається на одному рівні в межах відхилення 5%.
Виробіток ГЕС та ГАЕС показує зростання, піднявшись до 5% від загального рівня генерації. Генерація ВДЕ також виросла за останній період. Незважаючи на спад виробітку СЕС, вітрова генерація зумовила зростання частки ВДЕ. Так, на 10 грудня, частка генерації ВДЕ складала 4,12 %.
Загальний обсяг виробітку електроенергії в ОЕС на початку грудня вже був вищим від максимальних значень в зимовому сезоні 2019-2020, що може бути наслідком різкого похолодання, зростання споживання, в тому числі з боку промисловості.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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