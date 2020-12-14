Україна і Данія розпочнуть новий етап співпраці в енергетиці у 2021 році

Обновлено: Декабрь 14, 2020. Тэги: , ,

Україна і Данія розпочнуть новий етап співпраці в енергетиці у 2021 році

Міненерго підтримує цю ініціативу Данського енергетичного агентства та очікує на перші результати дослідження, які будуть враховані під час оновлення Енергетичної стратегії України.

Попередньо дослідження буде представлено в експертному середовищі та для широкого загалу, пише пресслужба Міненерго.

Для України є важливим досвід та рекомендації данських експертів щодо планування й регулювання резервів, балансування енергосистеми. Особливо — в умовах стрімкого зростання відновлюваної енергетики та забезпечення стійкості енергосистеми в контексті інтеграції до європейських систем ENTSO-E, що є пріоритетом для України.
Енергетичний прогноз (Energy Outlook) вже на стадії розроблення. Міненерго підтримує цю ініціативу Данського енергетичного агентства та очікує на перші результати даного дослідження, які будуть враховані під час оновлення Енергетичної стратегії України. Попередньо дослідження буде представлено в експертному середовищі та для широкого загалу.
Ще один перспективний напрям співпраці — розроблення онлайн-платформи, яка дозволить автоматизувати систему управління приєднанням суб’єктів енергетики до електричних мереж. Вона дасть змогу потенційному інвестору швидко та зручно оцінити можливість приєднання, визначити обсяги капіталовкладень та оцінити ризики приєднання.
Офшорна вітрова енергетика також є сферою спільної зацікавленості, адже Данія є лідером у цій галузі, а Україна має значний потенціал для спорудження вітрових електростанцій у Чорному морі. Планується досліджувати це питання у комплексі із потенційним виробництвом «зеленого» водню, для якого може бути використана енергія офшорних ВЕС.
Крім того, Міненерго спільно з данською компанією Vestas вже працює над створенням інтерактивного вітрового атласу України, який допоможе Міністерству ефективніше формувати квоти підтримки, збільшити їх обсяг та коректно визначати пріоритетні місця для будівництва вітроелектростанцій. Інвестори, в свою чергу, отримають дієвий інструмент для планування розвитку власних проєктів.
Обговорювались також перспективи співпраці у плануванні розвитку відновлюваної енергетики, у сфері водневої енергетики та реалізації «зеленого» переходу. Традиційною вже стала співпраця у сфері енергоефективності.

«Термінал» писав, у Міністерстві енергетики проведено консультації з Директором Секретаріату Енергетичного Співтовариства Янезом Копачем, представниками Співтовариства та ЄБРР стосовно розмежування видів діяльності з передачі, розподілу, постачання і виробництва електричної енергії.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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