2020-12-15: Мировые цены на нефть колеблются

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале во вторник утром в ходе торгов изменились в цене до 50,03 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:01, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,52%.

При этом цена январских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 46,74 доллара за баррель, потеряв 0,53%.

Цены на нефть эталонных марок во вторник снижаются после того, как ОПЕК понизил оценку роста нефтяного спроса в 2021 году, пишет «Investing.com».

Стоимость февральских фьючерсов на на лондонской бирже ICE Futures к 8:03 мск во вторник составляет $49,92 за баррель, что на $0,37 (0,74%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на $0,32 (0,6%) — до $50,29 за баррель.

Цена фьючерсов на на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $46,65 за баррель, что на $0,34 (0,72%) ниже уровня предыдущих торгов. В понедельник фьючерсы выросли в цене на $0,42 (0,9%) — до $46,99 за баррель.

Согласно обновленному прогнозу ОПЕК, в 2021 году мировой спрос на нефть вырастет на 5,9 млн б/с, что на 0,35 млн б/с хуже прогноза в прошлом месяце и составит 96,89 млн б/с. «Это отражает неопределенность в отношении воздействия COVID-19 на транспортное топливо в странах ОЭСР в первом полугодии 2021 года. Кроме того, хотя и в меньшей степени, ряд прогнозов погоды предполагает более мягкую, чем обычно, зиму в северном полушарии, что оказывает давление на перспективы спроса на средние дистилляты», — пишет ОПЕК.

Накануне цена фьючерсов на Brent и WTI с ближайшей поставкой достигла максимума с начала марта, отмечает MarketWatch. Оптимизму инвесторов способствовали новости об одобрении в США экстренного применения вакцины Pfizer (NYSE: ) и BioNTech (NASDAQ: ) от коронавируса.

«Хотя это (начало вакцинации — ИФ) дает веский повод ожидать долгосрочного спроса и нормализации запасов, нефтяному рынку сначала придется пережить очень сложную зиму, — считает аналитик Schneider Electric Робби Фрейзер. — Восстановление спроса, особенно в США, в последнее время замедлилось из-за скачка новых случаев заражения COVID-19″.

Тем временем стало известно, что заседания технического комитета ОПЕК+ (JTC) и министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), изначально назначенные на 16 и 17 декабря соответственно, перенесены на 3 и 4 января соответственно.

В ходе встречи всех министров стран ОПЕК+ 3 декабря было решено ежемесячно проводить министерские встречи для решения вопроса о необходимости постепенного наращивания добычи с условием, что ежемесячные пересмотры в первом квартале не должны превышать 0,5 млн б/с.