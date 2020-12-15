Бундестаг: Судьба «Северного потока-2″ зависит не от США

Судьба «Северного потока-2″ зависит не от США.

Об этом заявил глава комитета Бундестага по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст, пишет АНГИ.

Он прокомментировал недавнее выступление высокопоставленного представителя американского правительства.

По его словам, «будет ли транспортироваться по этому трубопроводу российский газ, решать не высокопоставленному представителю правительства США». При этом Эрнст назвал «ободряющим знаком» возобновление работ по строительству газопровода.

Глава комитета Бундестага по вопросам экономики и энергетики также назвал противоречащим международному праву введение США санкций против европейских компаний, работающих «над совершенно легальным в Европе проектом». Однако, по его словам, «в этом нет ничего нового».

Ранее «Терминал» писал, Nord Stream 2 AG объявил о возобновлении укладки «Северного потока 2″.