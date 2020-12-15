Бундестаг: Судьба «Северного потока-2″ зависит не от США

Обновлено: Декабрь 15, 2020. Тэги: , ,

Бундестаг: Судьба «Северного потока-2″ зависит не от США

Судьба «Северного потока-2″ зависит не от США.

Об этом заявил глава комитета Бундестага по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст, пишет АНГИ.

Он прокомментировал недавнее выступление высокопоставленного представителя американского правительства.

По его словам, «будет ли транспортироваться по этому трубопроводу российский газ, решать не высокопоставленному представителю правительства США». При этом Эрнст назвал «ободряющим знаком» возобновление работ по строительству газопровода.

Глава комитета Бундестага по вопросам экономики и энергетики также назвал противоречащим международному праву введение США санкций против европейских компаний, работающих «над совершенно легальным в Европе проектом». Однако, по его словам, «в этом нет ничего нового».

 Ранее «Терминал» писал, Nord Stream 2 AG объявил о возобновлении укладки «Северного потока 2″.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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