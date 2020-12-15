Центренерго пропонує використовувати для будівництва доріг попіл (золу)

Обновлено: Декабрь 15, 2020. Тэги: , ,

Центренерго пропонує використовувати для будівництва доріг попіл (золу)

Компанія звернулася до Міністерства інфраструктури та до Державної агенції автомобільних доріг з пропозицією розглянути можливість залучення ресурсів теплоелектростанцій у програмі «Велике будівництво».

Лише за умови утилізації золовідвалів можна очікувати результативних позитивних змін для довкілля, пише пресслужба Центренерго.

«Компанія звернулася до Міністерства інфраструктури та до Державної агенції автомобільних доріг з пропозицією розглянути можливість залучення ресурсів теплоелектростанцій ПАТ «Центренерго», зокрема, у програмі «Велике будівництво». Наразі незначні об’єми відбору золи приватними компаніями здатні вирішувати лише їхні комерційні питання, однак не допоможуть поліпшенню екології міст-супутників ТЕС», — йдеться у повідомленні.

У пресслужбі додали, що Центренерго готове до співпраці із потенційними партнерами, зацікавленими у відборі не менше 20 тисяч тонн на місяць золи-виносу сухої на кожній із ТЕС компанії.

Зола-винос суха використовується, зокрема, у виробництві мало цементних бетонів при підготовці основи автодоріг, а також в шлакосілікатних бетонах, які використовують для ремонту доріг і мостів.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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