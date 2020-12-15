Центренерго пропонує використовувати для будівництва доріг попіл (золу)

Компанія звернулася до Міністерства інфраструктури та до Державної агенції автомобільних доріг з пропозицією розглянути можливість залучення ресурсів теплоелектростанцій у програмі «Велике будівництво».

Лише за умови утилізації золовідвалів можна очікувати результативних позитивних змін для довкілля, пише пресслужба Центренерго.

«Компанія звернулася до Міністерства інфраструктури та до Державної агенції автомобільних доріг з пропозицією розглянути можливість залучення ресурсів теплоелектростанцій ПАТ «Центренерго», зокрема, у програмі «Велике будівництво». Наразі незначні об’єми відбору золи приватними компаніями здатні вирішувати лише їхні комерційні питання, однак не допоможуть поліпшенню екології міст-супутників ТЕС», — йдеться у повідомленні.

У пресслужбі додали, що Центренерго готове до співпраці із потенційними партнерами, зацікавленими у відборі не менше 20 тисяч тонн на місяць золи-виносу сухої на кожній із ТЕС компанії.

Зола-винос суха використовується, зокрема, у виробництві мало цементних бетонів при підготовці основи автодоріг, а також в шлакосілікатних бетонах, які використовують для ремонту доріг і мостів.