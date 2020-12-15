До конца 2021 года цена нефти превысит $60 за баррель — Saxo Bank

Обновлено: Декабрь 15, 2020. Тэги: , , , , , , ,

До конца 2021 года цена нефти превысит $60 за баррель — Saxo Bank

К концу 2021 года нефть может подорожать до $62 за баррель на фоне сокращения нефтяного предложения на рынке и надвигающегося дефицита.

Такой прогноз представил глава отдела стратегий сырьевых рынков Saxo Bank Оле Хансен, пишет АНГИ.

Стоимость нефти Brent недавно превысила $50 за баррель и в 2021 году рост котировок продолжится, считает Хансен. Особенно выраженным тренд может быть во второй половине 2021 года, когда в мире может начаться массовая вакцинация от коронавируса.

Если вакцины окажутся эффективными, то спрос на нефть может превысить отметку 100 млн баррелей в сутки, что ранее ожидалось в 2020 году.

«Когда мир начнет зализывать свои раны, нанесенные пандемией, все начнут обращать внимание на производственный потенциал по нефти и вспомнят, что нефтяные компании уже сократили инвестиции в добычу по меньшей мере на $80 млрд. Риск потенциального дефицита может подстегнуть потребление к концу 2021 года», — предупреждает эксперт.

Читайте в «Терминале», фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале во вторник утром в ходе торгов изменились в цене до 50,03 доллара за баррель.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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