Импорт газа в Украину этой зимой будет минимальный, — Макогон

Есть все основания предполагать, что импорт в Украину этой зимой будет минимальный и в основном потребности рынка будут покрываться за счет газа, закаченного в ПХГ.
Сообщает в Facebook глава Оператора ГТС Украины Сергей Макогон.
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Обновлено: Декабрь 15, 2020.
Есть все основания предполагать, что импорт в Украину этой зимой будет минимальный и в основном потребности рынка будут покрываться за счет газа, закаченного в ПХГ.
Сообщает в Facebook глава Оператора ГТС Украины Сергей Макогон.
Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.
Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.
«Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.
НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.
«Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.
Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.
«Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.
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