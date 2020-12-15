Кабмин продлил полномочия двух членов набсовета Нафтогаза

Кабинет министров решил переназначить членами наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины» Клэр Споттисвуд и Бруно Лескуа еще на шесть месяцев.

Передает БизнесЦензор.

Соответствующее распоряжение Кабмина №1562-р от 14 декабря обнародовано на официальном правительственном портале.

Глава правления «Нафтогаза» Андрей Коболев уполномочен подписать с указанными членами набсовета дополнительные соглашения к контрактам о продлении полномочий.

Клэр Споттисвуд и Бруно Лескуа вошли в набсовет «Нафтогаза» по решению правительства в декабре 2017 года. Клэр Споттисвуд возглавляет набсовет.

Ранее Терминал писал, что за 11 місяців 2020 року Нафтогаз сплатив до державного бюджету 94,8 млрд грн.