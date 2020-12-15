МЭА понизило прогноз по спросу на нефть в мире в 2021 году

Международное энергетическое агентство (МЭА) немного понизило прогноз по мировому спросу на нефть в 2021 году, однако ожидает его устойчивого восстановления, следует из декабрьского доклада организации.

Передает Прайм.

Прогноз спроса на 2020 год остался практически неизменным, — агентство по-прежнему ждет его снижения на 8,8 миллиона баррелей в сутки.

«Наш прогноз по росту спроса в 2021 году был понижен на 170 тысяч баррелей в сутки, до 5,7 миллиона баррелей в сутки. Это по большей части связано с еще одним понижением прогноза по спросу на авиационный керосин, на который в 2021 году будет приходиться около 80% от общего падения потребления, которое составит 3,1 миллиона баррелей в сутки по сравнению с 2019 годом», — пишет агентство.

МЭА при этом прогнозирует, что спрос на бензин и дизельное топливо в 2021 году достигнет 97-99% от уровня 2019 года.

Вместе с тем агентство отмечает, что ждет «устойчивого восстановления» спроса на нефть, — почти две трети потерь 2020 года будут восстановлены в 2021 году.

Международное энергетическое агентство видит риск для мирового спроса на нефть в новогодних празднованиях, которые могут вызвать новый скачок заражений COVID-19 и очередные локдауны, говорится в декабрьском докладе МЭА.

Отмечается, что котировки фьючерсов на нефть марки Brent недавно впервые с марта превысили 50 долларов за баррель, и их общая динамика свидетельствует об оптимизме на рынке в ближайшей перспективе.

«С другой стороны, на физическом рынке цены на баррели только приблизились к уровню фьючерсных котировок, что подчеркивает сохраняющуюся неопределенность из-за COVID-19 для мирового спроса и стабильности рынка», — пишет МЭА.

«Понятная эйфория вокруг начала вакцинации частично объясняет рост цен, но должно пройти несколько месяцев, прежде чем мы достигнем критической массы вакцинированных среди экономически активного населения и увидим влияние этого на спрос. Тем временем, близится сезон новогодних празднований, который несет в себе риск очередного скачка случаев заражения коронавирусом и возможность ужесточения карантинных мер», — добавляют эксперты агентства.

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