2020-12-16: Нефть Brent торгуется выше $50 за баррель

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале в среду утром в ходе торгов в цене до 50,68 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:01, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,16%.

При этом цена январских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 47,55 доллара за баррель, потеряв 0,15%.

Цены на нефть слабо опускаются в среду после подъема накануне до максимумов более чем за 9 месяцев благодаря оптимизму в отношении внедрения вакцин от COVID-19, а также нового пакета стимулирующих мер в США, пишет «Investing.com».

Данные Американского института нефти (API), однако, несколько ухудшили настрой трейдеров, показав рост запасов нефти в США на прошлой неделе на 1,97 млн баррелей.

Официальные данные о запасах энергоносителей в Штатах будут опубликованы министерством энергетики США в среду в 18:30 МСК. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают снижения запасов нефти по итогам недели, завершившейся 11 ноября, на 1,9 млн баррелей.

Запасы бензина в Штатах, как ожидается, выросли на 2,6 млн баррелей, дистиллятов — на 1,1 млн баррелей.

Ожидания быстрого восстановления спроса на нефть вслед за массовой вакцинацией от COVID-19 привели к существенному подъему цен на нефть за последнее время. Рынку, однако, еще предстоит преодолеть ряд проблем в краткосрочной перспективе — от роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в ряде регионов, до увеличения добычи ОПЕК+, пишет агентство Bloomberg.

Стоимость февральских фьючерсов на на лондонской бирже ICE Futures к 8:25 мск в среду составляет $50,63 за баррель, что на $0,13 (0,26%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подорожали на $0,47 (0,9%) — до $50,76 за баррель, максимума с 4 марта.

Цена фьючерсов на на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизилась на $0,10 (0,21%) — до $47,52 за баррель. Накануне фьючерсы выросли в цене на $0,63 (1,3%) — до $47,62 за баррель, что является самым высоким значением с 26 февраля.