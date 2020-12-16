2020-12-16: Нефть Brent торгуется выше $50 за баррель

Обновлено: Декабрь 16, 2020. Тэги: , , , , , , ,

2020-12-16: Нефть Brent торгуется выше $50 за баррель

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале в среду утром в ходе торгов в цене до 50,68 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН  со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:01, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,16%.

При этом цена январских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 47,55 доллара за баррель, потеряв 0,15%.

Цены на нефть слабо опускаются в среду после подъема накануне до максимумов более чем за 9 месяцев благодаря оптимизму в отношении внедрения вакцин от COVID-19, а также нового пакета стимулирующих мер в США, пишет «Investing.com».

Данные Американского института нефти (API), однако, несколько ухудшили настрой трейдеров, показав рост запасов нефти в США на прошлой неделе на 1,97 млн баррелей.

Официальные данные о запасах энергоносителей в Штатах будут опубликованы министерством энергетики США в среду в 18:30 МСК. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают снижения запасов нефти по итогам недели, завершившейся 11 ноября, на 1,9 млн баррелей.

Запасы бензина в Штатах, как ожидается, выросли на 2,6 млн баррелей, дистиллятов — на 1,1 млн баррелей.

Ожидания быстрого восстановления спроса на нефть вслед за массовой вакцинацией от COVID-19 привели к существенному подъему цен на нефть за последнее время. Рынку, однако, еще предстоит преодолеть ряд проблем в краткосрочной перспективе — от роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в ряде регионов, до увеличения добычи ОПЕК+, пишет агентство Bloomberg.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:25 мск в среду составляет $50,63 за баррель, что на $0,13 (0,26%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подорожали на $0,47 (0,9%) — до $50,76 за баррель, максимума с 4 марта.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизилась на $0,10 (0,21%) — до $47,52 за баррель. Накануне фьючерсы выросли в цене на $0,63 (1,3%) — до $47,62 за баррель, что является самым высоким значением с 26 февраля.

Автор:

(Всего статей: 9476)

Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: