Еврокомиссия хочет исключить газо- и нефтепроводы из числа приоритетных проектов ЕС

Еврокомиссия внесла предложение о реформировании правил ЕС по трансъевропейской энергетической инфраструктуре.

В частности, речь идет об исключении газо- и нефтепроводов из приоритетных для ЕС энергопроектов, пишет АНГИ.

Отныне все новые проекты энергетической инфраструктуры ЕС, которые претендуют на поддержку Брюсселя, должны способствовать построению в Европе к 2050 году экономики с нулевыми углеродными выбросами.

«В соответствии с реформированными правилами, инфраструктура для транспортировки природного газа и нефтепроводы более не могут быть проектами общего интереса для ЕС», — говорится в документе Еврокомиссии. Прогресс Европы в направлении новой климатически нейтральной экономики, питаемой чистой энергией, нуждается в новой инфраструктуре, адаптированной к новым технологиям, передает ТАСС.

«Наши предложения делают приоритетным развитие электросетей, морских платформ ветряков и инфраструктуры возобновляемых газов [метан, водород], тогда как инфраструктура газа и нефти более не может получать поддержку», — заявила, представляя данные предложения еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.