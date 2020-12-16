Еврокомиссия хочет исключить газо- и нефтепроводы из числа приоритетных проектов ЕС

Обновлено: Декабрь 16, 2020. Тэги: , , ,

Еврокомиссия хочет исключить газо- и нефтепроводы из числа приоритетных проектов ЕС

Еврокомиссия внесла предложение о реформировании правил ЕС по трансъевропейской энергетической инфраструктуре.

В частности, речь идет об исключении газо- и нефтепроводов из приоритетных для ЕС энергопроектов, пишет АНГИ.

Отныне все новые проекты энергетической инфраструктуры ЕС, которые претендуют на поддержку Брюсселя, должны способствовать построению в Европе к 2050 году экономики с нулевыми углеродными выбросами.

«В соответствии с реформированными правилами, инфраструктура для транспортировки природного газа и нефтепроводы более не могут быть проектами общего интереса для ЕС», — говорится в документе Еврокомиссии.  Прогресс Европы в направлении новой климатически нейтральной экономики, питаемой чистой энергией, нуждается в новой инфраструктуре, адаптированной к новым технологиям, передает ТАСС.

«Наши предложения делают приоритетным развитие электросетей, морских платформ ветряков и инфраструктуры возобновляемых газов [метан, водород], тогда как инфраструктура газа и нефти более не может получать поддержку», — заявила, представляя данные предложения еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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