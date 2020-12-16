«Магістральні газопроводи України» оголосили конкурс на посаду гендиректора компанії

АТ «Магістральні газопроводи України»оголосило відбір кандидатів на посаду генерального директора товариства.

Згідно з повідомленням на сайті компанії, кандидати на посаду повинні направити свою заяву до 20 січня 2021 року пакет інших документів — до 1 лютого.

Після цього претенденти пройдуть співбесіду з членами наглядової ради «МГУ». В обов’язки гендиректора, зокрема, входить представництво інтересів і загальне управління компанією, спілкування зі стейкхолдерами (міністерства, МФО, регулятори) і ін.

МГУ належить 100% ТОВ «Оператор ГТС України», сформованому в результаті анбандлінгу НАК «Нафтогаз України». Управляється Міністерством фінансів України.

Раніше «Термінал» писав, управління корпоративними правами АТ «Магістральні газопроводи України» від Міністерства енергетики та навколишнього середовища перейшло в управління Міністерства фінансів.