Україна отримує реальні результати реформи ринку газу — ОГТСУ

Обновлено: Декабрь 16, 2020. Тэги: ,

Україна отримує реальні результати реформи ринку газу — ОГТСУ

З 2020 року Україна вже нарешті почала отримувати реальні плоди реформи ринку газу після виконання Оператором ГТС України всіх формальних вимог.

«Немає такої реформи в Україні з 2014 року, яка б мала більше значення для майбутнього нашої країни, для подолання корупції та розбудови ринкової економіки, ніж національна реформа газового ринку. Ми дякуємо Секретаріату Енергетичного співтовариства та Єврокомісії за залучення та консультації, за допомогу у вирішенні дуже складних питань. Ми пишаємося тим, чого досягли», – підкреслила Ольга Бєлькова, директорка з питань взаємодії з державними регуляторними органами та міжнародними організаціями ОГТСУ, під час свого виступу на підсумковому заході проекту EU4ENERGY, ініціативи Європейської Комісії, в рамках якої, зокрема, Секретаріат Енергетичного Співтовариства надає технічну допомогу Україні в імплементації Третього Енергетичного Пакету ЄС.

Багато країн Євросоюзу довірили Україні свій газ на зберігання в підземних сховищах. І це робить український ринок газу конкурентним – дозволяє залучати європейських клієнтів до користування послугами саме українського оператора ГТС, що також дає можливість здешевити ціни на блакитне паливо всередині України через наявність великої кількості постачальників газу (як іноземних, так і вітчизняних).

Разом із тим, гендиректор ОГТСУ Сергій Макогон зауважив, що з грудня цього року з України більше вивозиться газу, ніж завозиться. З початку місяця було експортовано близько 80 млн куб. м газу (головним чином з «митного складу» в підземних сховищах), а імпортовано близько 69 млн куб. м. За його прогнозами, є всі причини передбачати, що імпорт газу в Україну зараз знизиться і всі потреби ринку будуть покриватися за рахунок газу в ПСГ. Все це свідчить про розвиток ліквідного ринку газу в Україні, передумовою якого було впровадження європейських бізнес-правил.

Читайте також в «Терміналі», ОГТСУ впроваджує механізм контролю за використанням тарифних коштів облгазів.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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